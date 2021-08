Pixar Fest : cela prépare Disney+ pour l’anniversaire de Lightning McQueen

Pendant des décennies, les films de Pixar traverser la vie à la fois des gamins Comme Adultes. C’est qu’avec ses personnages si particuliers, des scènes pour toute la famille et un équilibre parfait entre humour et émotion, le studio d’animation a réussi à conquérir les téléspectateurs qui attendent chaque année une nouvelle production. Pour célébrer tout ce que l’entreprise a lancé au fil des ans, lors de septembre sera présenté dans Disney+ Fête de Pixar, une fête qui promet.







Pour commencer, le 5 septembre il y aura une fête à toute vitesse. Cela a à voir avec l’un des personnages les plus aimés des jeunes et des moins jeunes: « Le Foudre MCQUEEN. Le protagoniste de Voitures aura son spécial sur la plate-forme de streaming qui partagera une collection de contenu exclusif sur la voiture qui nous a rempli d’adrénaline et de plaisir.

Une série de contenus spéciaux arrivera sur la plateforme de streaming (Disney).



+ Autres premières Pixar

Ce n’est pas le seul plan que Disney + a pour septembre. Bien qu’ils soient incorporés classiques de Pixar, ce sera aussi un mois de premières et collections qui se répandra avec des surprises dans les réseaux sociaux. Le même 1er septembre, aura son lancement officiel La vie de Dug, d’une série de courts métrages qui suivent les aventures amusantes de l’adorable chien de En haut. Chaque court métrage montre des événements quotidiens qui se déroulent dans le jardin de Dug, le tout à travers les yeux amusants de notre chien parlant préféré. Ils seront écrits et réalisés par le nominé aux Oscars et lauréat d’un Emmy. Bob Peterson, également créateur de la série Forky demande.







Pour sa part, il y aura deux nouvelles éditions de SparkShots, une collection de courts métrages de l’étude qui aborde les questions de genre, de diversité sexuelle, d’ethnicité et de handicap. Le premier d’entre eux, appelé La vingtaine, présentera le vendredi 10. De quoi s’agit-il? Le soir de son 21e anniversaire, Gia se rend compte qu’être adulte peut être difficile. De cette façon, le court-métrage plonge dans les insécurités de cette nouvelle vie et comment nous prétendons tous la maîtriser jusqu’à ce que nous devenions majeurs.

Twenty-Something débarque sur Disney + le vendredi 10 septembre (Disney).



L’autre vendredi viendra Neuvième, la production qui montre une grand-mère qui envisage de passer sa journée loin du monde pour regarder son émission de catch préférée, mais la visite inattendue de sa petite-fille de 5 ans pousse Nona à choisir entre ses deux choses préférées. En guise de clôture, le 24 septembre sera publié Une histoire d’étincelles, un documentaire qui donne au public un accès exclusif aux processus créatifs des réalisateurs des courts métrages de la collection SparkShort.

A Spark Story, le documentaire sur la collection SparkShorts (Disney).



Autres short classique rejoindra la plateforme Disney + : Les Aventures d’André et Wally B. (1984), la production dans laquelle le réalisateur John Lasseter a utilisé pour la première fois la technique de l’animation 3D, et Jouet en étain (1998), lauréat de l’Oscar du meilleur court métrage d’animation. De même, Le rêve de rouge (1987) et La Légende de Mordu (2012). Le plaisir continuera aussi dans Youtube, où seront présentés les courts métrages de la collection Découvrez votre émotion, qui cherchent à promouvoir des habitudes saines et des valeurs positives qui contribuent à une communauté plus inclusive, solidaire, saine et forte.

