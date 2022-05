Pixar dévoile les détails de son prochain projet, Elemental

Les détails de la prochaine sortie (sans aucun doute délicieuse) de Pixar ont maintenant été révélés. Prévus pour une sortie en 2023, Disney et Pixar raviront à nouveau le public avec Elemental, une autre vision originale du célèbre studio d’animation. Révélé par le studio via Twitter, Elemental est prévu pour la sortie à l’été 2023, avec le titre officiel et quelques illustrations conceptuelles taquinant un autre triomphe de Pixar.

L’art conceptuel taquine clairement plus de détails et de génie dans la construction du monde pour lesquels Pixar est bien connu avec des goûts de Toy Story, Monsters Inc., À l’envers, et oh tant d’autres. L’intrigue de Elemental imagine un monde où cohabitent des incarnations vivantes du feu, de l’eau, de la terre et de l’air, l’histoire étant centrée sur la fille-flamme Ember et le gars de l’eau Wade. « Dans une ville où les habitants du feu, de l’eau, de la terre et de l’air vivent ensemble, une jeune femme fougueuse et un gars au courant vont découvrir quelque chose d’élémentaire : combien ils ont en commun », indique la légende.

Tout d’abord, ils ont donné des sentiments aux jouets. Puis vinrent les monstres. Peu de temps après, les sentiments ont donné des sentiments. Et maintenant ce seront les éléments eux-mêmes imprégnés d’émotion. Tout comme le meilleur de Pixar, Elemental vient d’un lieu personnel pour le réalisateur Peter Sohn, qui s’appuiera sur ses expériences de grandir dans « un grand saladier de cultures, de langues et de beaux petits quartiers » afin de créer le monde des éléments vivants.

« Mes parents ont émigré de Corée au début des années 1970 et ont construit une épicerie animée dans le Bronx », a déclaré le cinéaste dans un communiqué de presse. « Nous étions parmi de nombreuses familles qui se sont aventurées dans une nouvelle terre avec des espoirs et des rêves – nous mélangeant tous dans un grand saladier de cultures, de langues et de beaux petits quartiers. C’est ce qui m’a conduit à Elemental. Notre histoire est basée sur les éléments classiques : le feu, l’eau, la terre et l’air. Certains éléments se mélangent, d’autres non. Et si ces éléments étaient vivants ?

Réalisé par Peter Sohn et produit par Denise Ream, Disney et Pixar Elemental doit sortir le 16 juin 2023. On ignore actuellement si Elemental arrivera dans les salles, ou s’il s’agira d’une autre sortie directe de Disney + pour Pixar.

La prochaine étape de Pixar est le spin-off de Toy Story, Année-lumière

Avant d’entrer dans le monde merveilleux de Elemental Pixar publiera d’abord le Histoire de jouet retombées, Année-lumière. Avec Chris Evans, Keke Palmer et Peter Sohn (oui, le même Peter Sohn qui dirigera Elemental), Année-lumière agira à la fois comme un spin-off de Toy Story et un film dans l’univers, car l’histoire tourne autour de l’origine de la fiction Buzz Lightyear, le personnage qui a inspiré la figurine d’action populaire dans le Histoire de jouet la franchise.

Année-lumière suit Buzz alors qu’il se prépare à embarquer pour son premier vol d’essai pour explorer de nouvelles galaxies pour Star Command. Abandonné sur une planète hostile à 4,2 millions d’années-lumière de la Terre aux côtés de son commandant et de son équipage, Buzz doit essayer de trouver un moyen de rentrer chez lui à travers l’espace et le temps. L’arrivée de Zurg, une présence imposante avec une armée de robots impitoyables et un programme mystérieux, complique les choses et menace la mission. Buzz pourrait bien être le seul espoir de l’arrêter et de sauver la galaxie.