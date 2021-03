Pirates des Caraïbes était voué à l’échec et considéré comme «  la pire idée de tous les temps  », admet le directeur

Les films sur les pirates ont traditionnellement rarement fonctionné au box-office, avec la débâcle coûteuse du box-office des années 1995 Île fardée semblant avoir mis le dernier clou dans le cercueil pour le genre dans son ensemble. C’est pourquoi, lorsque le cinéaste Gore Verbinski a lancé pour la première fois l’idée de Pirates des Caraïbes: la malédiction du Black Pearl, peu de gens dans l’industrie croyaient en sa vision. Verbinksi a expliqué les raisons de l’hésitation de tout le monde à l’égard du projet dans une récente interview.

À ce jour, le premier pirates des Caraïbes le film reste sans doute le meilleur Les pirates film, et l’un des plus grands films d’action-aventure jamais réalisés. Alors que la franchise se poursuit avec plusieurs suites et retombées prévues, Verbinski a quitté la série après la troisième entrée dans la franchise. Selon le cinéaste, son temps passé sur la série était une tentative épuisante d’essayer de conserver la folie brillante du film original, avec des rendements quelque peu décroissants.

« Je pense juste en tirant [the original trilogy] off, tout en essayant de maintenir cette folie originelle, était suffisant. Je suis vraiment fier du deuxième. J’ai l’impression que celui-là a un peu plus … il a un esprit similaire. Et il est timide d’être gonflé, et peut-être que le troisième a un petit peu, ok, wow. Où allez-vous maintenant? Il faut aller encore plus grand. Je pense qu’en essayant de résumer ces nombreux récits fractals et de donner une conclusion à tout le monde, Norrington devra avoir son dû, etc. la chose grandit. C’est ce qu’ils font. Ils disent simplement: « Eh bien, le public adore ce gars, il doit payer ce gars-là, et ces gars-là doivent revenir, et ces gars-là doivent montrer. » Ensuite, vous commencez simplement à dire: ‘Oh mon Dieu, je ne peux pas soutenir cela, j’ai besoin de le faire exploser. Je dois tout faire exploser. Pour vraiment y mettre fin. ‘Alors, j’ai essayé de faire en sorte que le troisième dise:’ Il ne devrait plus y en avoir. ‘… J’étais comme, d’accord, pas plus, fini, trois et plus. «