Pink lit Willow une histoire de conte de fées sur sa vie dans une vidéo mettant en vedette Cher

Ma Chambre d'Enfant Lit enfant évolutif avec barrières Willow Brut à peindre 90x140 à 90x190 cm

Votre petit cœur vient de souffler sa 3ème bougie ? Il ou elle ne tient plus dans son lit de bébé ? Si vous souhaitez lui offrir un nouveau lit adapté à son âge, nous vous conseillons ce lit évolutif avec barrière, de la collection Willow. Un lit enfant évolutif avec barrières de lit intégréesUn jeune enfant doit être surveillé à longueur de journée, et même la nuit. Le lit enfant Willow est doté de barrières de lit en bois, solides et robustes. Ce qui vous aide à garder l’esprit tranquille lorsque votre petit bout dort tout seul dans sa chambre. Les barrières de lit Willow sont proposées dans une largeur et une longueur bien proportionnelles à la taille du lit.Évolutif et modulable, ce lit est transformable en un lit plus haut et plus grand en remontant les pans. En un clin d’œil, vous pouvez passer d’un lit pour enfant de 3 ans, à un lit pour enfant de 6 ans. Plus tard, ce lit peut également évoluer en un lit adapté à un ado. Un lit enfant pour chambre mixteLe lit enfant Willow est un modèle qui est à la fois adapté à une chambre de petite fille ou de petit garçon. Ses lignes soigneuses et ses formes rectilignes conviennent à tous les styles de déco. Il est également présenté dans un coloris neutre et doux pour confirmer le côté moderne et tendance de votre intérieur. Vous pouvez ainsi choisir librement la couleur du linge de lit pour apporter votre touche perso. Un lit pour enfant en bois massif, de fabrication françaiseLe lit enfant évolutif avec barrière Willow est fabriqué en France, plus précisément dans notre atelier partenaire en Charente-Maritime. Sa structure est en bois massif. Pour répondre aux exigences de l’intérieur contemporain, notre modèle ne manque pas de style. Ses belles finitions et son aspect chaleureux subliment et illuminent la chambre de votre enfant. Envoi des échantillons gratuits sur simple demande. Mobilier à monter soi-même. Le lit enfant évolutif avec barrières Willow se compose de : - Un lit enfant évolutif Willow- Deux barrières pour lit Willow En option avec le lit enfant évolutif avec barrières Willow : - Le matelas NaturA AirFresh