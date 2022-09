Pinhead est là pour vous tenter dans le dernier regard sur Hellraiser

Une nouvelle image de Pinhead est arrivée pour vous inciter à compléter le motif, à résoudre le puzzle et à tourner la clé. La dernière image du chef des Cénobites est une gracieuseté de Fangoriaet montre Sens8 star Jamie Clayton comme l’emblématique Hellraiser monstre de film d’horreur. Vous pouvez consulter le dernier regard sur Pinhead ci-dessous … si vous l’osez.





Cette nouvelle prise sur Hellraiser agira comme une nouvelle adaptation de la nouvelle de 1986 Le cœur infernal par Clive Barker. Publié pour la première fois en 1986, l’histoire a été utilisée comme source d’inspiration pour le film Hellraiser en 1987, qui raconte l’histoire d’une boîte à puzzle mystique qui convoque les cénobites, un groupe d’êtres sadomasochistes extra-dimensionnels qui ne peuvent pas faire la différence entre la douleur et le plaisir. Dirigé par Pinhead, le personnage est depuis devenu l’un des plus évocateurs du genre du film d’horreur, beaucoup se demandant comment le nouveau Hellraiser sera à la hauteur de l’héritage laissé par l’acteur original Doug Bradley.

FILM VIDÉO DU JOUR

Eh bien, soyez à la hauteur, ils doivent, avec cette année Hellraiser dans l’espoir d’apporter quelque chose de différent au personnage de Pinhead en lançant Sens8 et Roswell, Nouveau-Mexique star Jamie Clayton dans le rôle. Alors que ce que nous avons vu jusqu’à présent montre un look similaire à celui auquel le public sera habitué en ce qui concerne Pinhead (vous serez ravi de voir qu’il y a beaucoup d’épingles dans sa tête), Clayton a déjà apporté un air différent à le personnage. En quelque sorte plus doux et plus éthéré que ce qui a précédé.

« Nous disons ‘female Pinhead’ comme si nous savions ce que cela signifie, mais il y a un million de nuances de féminité », original Hellraiser a déclaré le réalisateur Doug Bradley à propos du casting. « Où exactement vont-ils aller avec ça ? Tout dans Hellraiser a toujours été transgressif. Tout, toujours, du début à la fin. Ce n’est pas une idée nouvelle en ce sens, mais je suis intrigué. Je suis dans la même position comme vous tous, je suppose, pour voir où cela mène. »





Cette année Hellraiser n’est pas un remake, déclare le réalisateur David Bruckner

Hulu

Lors de l’annonce initiale, beaucoup avaient supposé que le Hellraiser serait un redémarrage de l’original bien-aimé. Mais le réalisateur David Bruckner a récemment déclaré que ce n’était pas le cas. « Ce n’est pas un remake. Je ne pensais tout simplement pas que vous pourriez un jour refaire l’original Hellraiser, » il a dit. «C’est trop son propre truc et ce serait, je pense, un terrain périlleux pour les cinéastes, car comment faire mieux? C’est une nouvelle histoire dans le Hellraiser univers. »

Que cela signifie que le nouveau Hellraiser se connectera à l’original des années 80 d’une manière ou d’une autre reste à voir. Ce que nous savons, c’est que Hellraiser se concentrera sur une jeune femme aux prises avec une dépendance qui entre en possession d’une ancienne boîte à puzzle, ignorant que son but est d’invoquer les cénobites, un groupe d’êtres surnaturels sadiques d’une autre dimension.

Réalisé par David Bruckner, avec un scénario de Ben Collins et Luke Piotrowski, et avec Clive Barker à bord en tant que producteur, Hellraiser met en vedette Odessa A’zion dans le rôle de Riley et Jamie Clayton dans le rôle de Pinhead aux côtés de Brandon Flynn, Goran Višnjić, Drew Starkey, Adam Faison, Aoife Hinds, Selina Lo et Hiam Abbass.

Hellraiser devrait sortir exclusivement sur Hulu en tant que film original le 7 octobre 2022.