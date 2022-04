Piers Morgan dit qu’il veut embêter « Whiny, Misérable, Joyless, Ultra Woke, Cancel Culture Imbeciles » avec un nouveau spectacle

Piers Morgan a révélé ce qu’il vise à réaliser avec sa nouvelle émission TalkTV, qui sera lancée la semaine prochaine, admettant qu’il veut mettre fin aux « imbéciles de la culture annulée » tout en « défendant la démocratie » et la liberté d’expression.

Son dernier projet, Piers Morgan: non censurésurvient un peu plus d’un an après son départ Bonjour Bretagneayant pris d’assaut le plateau suite à une dispute avec son collègue Alex Beresford à propos de commentaires sur Meghan Markle.

Dans une séance de questions-réponses sur TalkTV avec la presse, y compris 45secondes.fr, Morgan a expliqué comment il espère ennuyer « ces imbéciles de la culture annulée pleurnichards, misérables, sans joie et ultra réveillés qui pensent que leur point de vue est le seul point de vue acceptable ».

Il a dit : « Vous devez être d’accord avec eux sur tout ou vous serez honteux, abusé, vilipendé, annulé, viré, ruiné…

« Ils sont comme des incendiaires, ils veulent juste tout incendier devant eux.

« Si vous osez leur tenir tête ou les critiquer, ce sont les personnes les plus hypersensibles, souvent terriblement mal informées qui viennent de décider – ce petit groupe de personnes très en colère – ont décidé qu’elles allaient dire au reste de comment nous allons mener nos vies.

« Eh bien, désolé, ce n’est pas comme ça que ça marche dans une démocratie. Et ce n’est pas comme ça que ça va marcher dans mon émission. »

Morgan a poursuivi en disant que de telles personnes seraient les bienvenues dans son programme, promettant de leur accorder une «audition équitable», ajoutant: «Venez défendre votre position. Venez me dire pourquoi c’est bien – que vous ne pouvez avoir que certains types d’orateurs dans les universités, où les enfants sont censés approfondir leur esprit avec toutes sortes de points de vue.

« Si vous pensez que je me trompe dans le débat sur les athlètes trans, venez me dire pourquoi. Mais n’essayez pas simplement de me faire détruire pour avoir une opinion différente de la vôtre.

Plus tôt dans la session de questions-réponses, Morgan a également promis de « révoquer » toute personne qui a été annulée, affirmant qu’elle ne devrait jamais être « honte, vilipendée ou annulée pour avoir une opinion, à moins que vous ne crachiez vraiment des trucs haineux et sectaires ».

Crédit : Alamy

« Je n’ai pas l’intention de faire ça », a-t-il déclaré.

« Je n’ai jamais fait cela auparavant dans mon temps de diffusion. Je veux être une large église pour tout type de point de vue.

« Je veux reformater ceux qui ont été dé-plateformes. Je veux annuler ceux qui ont été annulés.

«Vous savez, je veux essentiellement souligner que la culture d’annulation est aussi dangereuse pour la société, à sa manière – en termes d’attaque contre la liberté d’expression et la liberté d’expression – que le coronavirus l’a été, et pourrait l’être, au cours du prochaines années et décennies, en fait plus dangereux.

« Je pense donc que si une démocratie comme la nôtre, ou l’Amérique ou l’Australie, où cette émission sera diffusée, si une démocratie perd ce sens de la liberté d’expression et cesse de défendre le droit d’un individu à une opinion, vous n’êtes pas une démocratie .

« Donc, cette émission, j’espère, et le réseau défendra la démocratie. »