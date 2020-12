Pi’erre Bourne affirme que Drake fera une apparition sur « TLOP5 »

Il a eu une session de questions / réponses avec les fans et a donné un aperçu de son prochain album.

Cela fait plus d’un an et demi que Pi’erre Bourne a sorti son premier album studio La vie de Pi’erre 4, et les fans attendent avec impatience son suivi. Le joueur de 27 ans a tease les fans à propos de La vie de Pi’erre 5 avec des indices et des révélations subtiles sur les caractéristiques du disque récemment, et en questions-réponses avec les fans cette semaine, Bourne a révélé que le premier single de l’album, « Playstation », arriverait en janvier. Non seulement cela, mais le rappeur a également affirmé que Drake ferait une apparition sur son prochain album. C’est une surprise compte tenu de TLOP4 n’a hébergé aucune fonctionnalité, mais peut-être qu’il change les choses cette fois-ci. Bien que la mention de Drake ait excité ses fans, certains pensent que la mention de Drizzy ne devrait pas être prise au sérieux. Bourne a également semblé révéler la chronologie de la sortie de son album lorsqu’il a hashtagué le mot «mars» dans un tweet sur 2021. Bourne a également dit aux fans que « cette merde avait l’air dingue. J’ai vraiment trouvé une merde » quand il s’agissait du son de l’album. Lorsqu’on lui a demandé si Playboi Carti serait présenté sur un TLOP projet, le rappeur a révélé que le Whole Lotta Rouge star ne lui a jamais envoyé son couplet. Découvrez quelques-uns de ses tweets ci-dessous.