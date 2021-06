Pierce Brosnan nomme Idris Elba et Tom Hardy comme meilleurs candidats pour jouer le prochain James Bond

Brosnan, 68, a joué l’agent secret emblématique dans quatre films – goldenEye, Demain ne meurt jamais, Le monde n’est pas suffisant et Meurs un autre jour – entre 1995 et 2002, passant finalement le relais à Daniel Craig.

Il s’avère qu’il pense que deux grands noms se démarquent pour lui : Luther l’acteur Idris Elba et Venin vedette Tom Hardy.

Brosnan mentionné: « Idris Elba me vient à l’esprit.

« Idris est une présence si puissante et une si belle voix ancienne. Il serait magnifique. »

En plus d’être la cinquième et dernière représentation de 007 par Daniel Craig, le film verra également Rami Malek dans le rôle du méchant Safin. D’autres ajouts à la franchise de longue date incluent Couteaux sortis la star Ana de Armas et Capitaine Marvel Lashana Lynch.