Pierce Brosnan dit que Dwayne Johnson est « magnifique » dans Black Adam

Pierce Brosnan a beaucoup d’éloges pour son Adam noir co-vedette, Dwayne Johnson. Réalisé par Jaume Collet-Serra, Adam noir met en vedette Johnson à la tête d’une distribution d’ensemble qui comprend également Brosnan dans le rôle de Doctor Fate, Noah Centineo dans Atom Smasher, Aldis Hodge dans Hawkman et Quintessa Swindell dans Cyclone. Pour jouer le rôle du Docteur Fate, Brosnan portait un costume de capture de mouvement pour le rôle.

Dans une récente interview avec Collider pour promouvoir Cendrillonla sortie de sur Amazon Prime, Pierce Brosnan a fait part de ses réflexions sur Adam noir. L’acteur s’est émerveillé de la liberté accordée aux acteurs de s’approprier ces personnages, chacun contribuant à l’ensemble à sa manière. Brosnan a été particulièrement impressionné par Johnson, expliquant à quel point il était « magnifique » dans le rôle. De l’entretien :

« C’est une pièce d’ensemble, Adam noir. Vous avez Dwayne, qui est au sommet de sa gloire, de sa fortune, de son succès et de sa popularité. Il est magnifique en Black Adam. Nous sommes la Justice Society et nous sommes quatre, nous sommes donc devenus un solide quatuor d’acteurs. L’écriture était très bonne. Il y avait juste assez de beats. Vous voulez juste trois bons beats. Si vous avez trois bonnes scènes auxquelles accrocher votre chapeau et votre cœur, alors vous pouvez faire quelque chose de vos journées. Pour moi,Adam noir avait ça, et Cendrillon l’avait, à sa manière spécifique. »

Brosnan a également eu des choses gentilles à dire sur le réalisateur, Jaume Collet-Serra. Pour sa part, Brosnan a apprécié à quel point Collet-Serra était réceptif aux commentaires des acteurs. Comme l’explique Brosnan, des choses comme celle-ci lui ont permis de gagner du temps sur le Adam noir une expérience très agréable pour lui.

« C’est grisant. J’ai passé un moment des plus magnifiques et avec Jaume Collet-Serra, qui est le réalisateur de Adam noir. … Avec Jaume sur Black Adam, je pourrais dire : « Et cette ligne ? Et cette ligne ? Il avait une très bonne oreille et une très bonne sensibilité. »

Collet-Serra réalisé Adam noir sur un scénario d’Adam Sztykiel, Rory Haines et Sohrab Noshirvani. Le tournage a commencé en avril et Dwayne Johnson a annoncé que Black Adam avait terminé le tournage en juillet. Il a posté une vidéo du tournage sur Instagram, se référant à son expérience avec ce film comme « un événement unique dans sa carrière ».

« Honoré et fier de dire que c’est une conclusion officielle sur Adam noir« , a déclaré Johnson. « Ce fut mon véritable honneur d’être aux côtés de plus de 1 000 équipes brillantes et affamées de cinéastes et de conteurs pour donner vie à l’anti-héros connu sous le nom de BLACK ADAM. Cela a été un pour les âges et facilement le travail le plus dur et le plus dur mentalement et physiquement de toute ma carrière. Valeur. Tous. Seconde. »

Adam noir devrait sortir en salles le 29 juillet 2022. Parce que le personnage est l’ennemi juré de Shazam dans les bandes dessinées, on s’attend à ce qu’il y ait un film croisé Black Adam et Shazam à un moment donné dans le futur. Pour en savoir plus sur Brosnan, vous pouvez consulter sa dernière performance dans Cendrillon, maintenant en streaming sur Amazon Prime Video. Vous pouvez également lire l’interview complète de Brosnan sur Collider.

