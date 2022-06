Piccolo est aussi puissant que Goku dans Dragon Ball Super : Super Hero

Animé

Picoro est un guerrier qui est toujours resté derrière le niveau de puissance de Goku, mais la prochaine entrée dans la franchise au cinéma changera cela.

©IMDBPiccolo en action

Il y a longtemps, il a fait ses débuts dans Dragon Ball picoroun personnage d’origine extraterrestre qui a servi d’antagoniste à un jeune homme Goku qu’après avoir trop souffert, il a réussi à détruire son adversaire pas avant que le namekian ait un fils de la famille du mal prêt à venger la mort de son père dans un avenir pas trop lointain.

Plus ici dans le temps, picoro aidé Goku dans son combat contre Raditz qui s’est terminé par la mort du héros et le namekian prenant Gohan, le fils de son rival juré, pour l’entraîner et le préparer contre l’attaque imminente des Saiyans Vegeta et Napa, qui ont pour objectif d’obtenir les Dragon Balls de la Terre. Enfin, le membre de la Famille du Mal devient un Guerrier Z acceptant son côté bienveillant.

Picoro est à nouveau pertinent

Ce n’est que dans la saga Cell que ce personnage a à nouveau une augmentation significative de ses niveaux de puissance lorsqu’il fusionne à nouveau avec Kamisama et devient un super guerrier Namekian qui tente de localiser l’androïde Cell pour le détruire mais l’énigmatique antagoniste parvient à s’échapper, plus tard, atteindre sa forme parfaite.

À présent Akira Toriyama a confirmé que picoro atteindra les niveaux de puissance de Goku et Vegeta lors des événements qui auront lieu dans le film Dragon Ball Super : Super hérosqui oppose le Namekian et son ami Gohan à de puissants androïdes faisant partie de l’infatigable Patrouille Rouge qui ne cesse de démontrer son goût pour la destruction et sa capacité à construire des androïdes mortels.

Goku et Vegeta ont respectivement les pouvoirs du ultra-instinct et le Ego, lors des événements de Super Hero. Certes, ces personnages brûlant leurs niveaux de Ki au maximum anéantiraient Piccolo et Gohan dans un combat loyal, mais les transformations de Final Gohan et Orange Piccolo peuvent bien résister à Super Saiyan Blue, ce qui n’est pas une mince affaire. Dragon Ball Super : Super héros fera la première le 18 août en Amérique Latine.

