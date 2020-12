Photos nues de Khloé Kardashian: voir les photos de lancement du Good American Show

Khloé Kardashian dévoile tout.

Le joueur de 36 ans L’incroyable famille Kardashian star a célébré le lancement de la collection de chaussures de Good American en posant nue, en ne portant qu’une paire de bottes hauteur genou sur les photos.

Les réactions des fans du monde entier ont été généralement positives, d’autant plus que la marque de vêtements Good American de Kardashian est fière de son inclusivité et propose désormais des chaussures dans les tailles 4 à 14.

Photos de nu de Khloé Kardashian – ce qu’il faut savoir:

Khloé Kardashian a envoyé Instagram dans une spirale droite après avoir publié des photos d’elle-même en train de modéliser la nouvelle collection de chaussures de sa ligne de vêtements.

Bien sûr, la maman Kris Jenner a été l’une des premières à promouvoir la collection lors de sa sortie le 3 décembre, tweetant une photo de Khloé en train de modeler les chaussures avec la légende: «Les bonnes chaussures américaines sont là!» Elle a également ajouté le hashtag «#proudmama».

Un ami et des fans du monde entier ne pouvaient pas en avoir assez des clichés sensuels.

Des milliers d’autres fans ont commenté des chaînes d’émojis de cœur, d’émojis de feu, d’émojis de cœur, et plus encore sur la photo de la star de télé-réalité, qui comptait près d’un million de likes au moment de la publication de cet article.

« Obsédé par cette photo de vous », a écrit Scotty Cunha, tandis que son coiffeur Andrew Fitzsimmons a simplement commenté: « SUPERMODEL! »

Non seulement les fans étaient obsédés par les photos presque nues, mais ils ont félicité Good American pour son inclusivité.

La plupart des marques proposent des tailles de chaussures pour femmes standard, qui vont généralement de la pointure 5 à 11. Cependant, Good American est connu pour transporter des vêtements dans des tailles allant de 00 à 24, il n’est donc pas surprenant que leur collection de chaussures soit disponible dans les tailles 4 à 14, et a également diverses options de largeur.

«Merci les gars @goodamerican @khloekardashian pour avoir fabriqué des petites chaussures de taille 4 pour femmes! Et ils sont abordables !!!!!!!! ACHETER LITTÉRALEMENT !!!! C’est tellement difficile de trouver des chaussures de taille 4! » un fan sur Twitter a écrit après la suppression de la nouvelle collection.

Un autre a fait écho à ce sentiment, en écrivant: «Cela semble tellement triste mais être une VRAIMENT grande fille voir quelqu’un comme @khloekardashian vendre des chaussures de grande taille jusqu’à la taille 14 !!!! ET coupe large !!! ET ILS SONT JOLI !!!!! Je vais pleurer x. «

Cependant, tout le monde n’était pas satisfait du lancement de la collection.

Alors que Khloé Kardashian a reçu des éloges pour ses photos dénudées et l’inclusion de la taille de Good American, de nombreux fans ont été déçus par le prix de toutes les chaussures, qui vont de 139 € à 375 €.

«J’adore Khloé Kardashian, mais pourquoi vos chaussures sont-elles si chères? [eyeroll]», A tweeté un fan.

Un autre a déclaré: «J’adore vos bonnes chaussures américaines, j’espère pouvoir les payer», tandis qu’un autre utilisateur de médias sociaux a écrit: «J’ai besoin de ces nouvelles chaussures de @goodamerican, @khloekardashian fait du bon travail, fier de toi bébé! Je suis amoureux de tout, je voulais juste avoir de l’argent à acheter.

Vous pouvez désormais acheter toute la collection sur le site Web de Good American jusqu’à épuisement des stocks, et même si vous êtes incertain sur le prix, nous pouvons tous être d’accord sur une chose: Khloé Kardashian ne peut certainement faire basculer une paire de chaussures.

Olivia Jakiel est une rédactrice et écrivaine qui couvre l’actualité des célébrités et du divertissement. Suivez-la sur Instagram et suivez ses zingers sur Twitter.