Photos de la saison 6 de l’Outlander

C’est un fait! La sixième saison de Étranger il est déjà en pleine production. Le 1er juin, Starz a annoncé la fin du tournage et le début des travaux de post-enregistrement. De plus, via le compte Instagram, ils ont signalé que la date de la première n’était prévue que pour mars de l’année prochaine. Avec seulement six épisodes, l’histoire de Jamie et Claire reviendra sur le petit écran avec style.







Cependant, les fans ne peuvent plus tenir et veulent revoir leurs personnages préférés. À tel point que diverses théories ont déjà émergé sur ce qui arrivera dans la sixième saison de Étranger et l’un d’eux désigne Claire comme une meurtrière. Et, bien que cela n’ait été confirmé ni par Starz ni par les protagonistes, une histoire similaire est ce qui se passe dans les livres de Diana Gabaldón.

Malgré tout, pour amoindrir l’envie des adeptes de la série, la production a trouvé une autre solution. Au-delà de ne rien révéler d’important, ils continuent de mettre à jour leur compte Instagram avec des images des coulisses de la nouvelle édition. A cette occasion, les protagonistes de la nouvelle carte postale sont Brianna (Sophie Skelton) et Roger (Richard Rankin).

Carte postale de Brianna et Roger.



Dans la bande, les acteurs sont en couple et forment une famille avec un petit enfant. Brianna est la fille unique de Jamie et Claire tandis que Roger est devenu leur gendre et, peut-être, le futur héritier de Fraser’s Ridge. « En Amérique : un lexique de la mode, style des années 1700», a déclaré la production pour accompagner la carte postale publiée.

La carte postale de Claire.



Et, tout comme Brianna et Roger sont arrivés aux instantanés des coulisses, il y a quelques semaines, Claire était le leader. « Dans les coulisses du happy place de Claire « , étaient les mots avec lesquels la production a décrit la photographie où Caitriona Balfe est vue caractérisée comme la protagoniste dans son bureau de Étranger.