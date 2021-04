Photo nue non filtrée de Lizzo: Devrions-nous tous arrêter d’utiliser les filtres en ligne?

Lizzo va au naturel et dévoile son corps dans toute sa splendeur dans le cadre de sa nouvelle campagne pour promouvoir la confiance corporelle.

La chanteuse de «Truth Hurts» a partagé une photo d’elle-même nue non modifiée en disant à ses 10,3 millions d’abonnés qu’elle choisissait de ne pas se fier aux filtres et à la retouche photo qu’elle utilise normalement pour «corriger» [her] ventre et lisse [her] peau. »

Pourquoi Lizzo a-t-elle décidé de publier une photo d’elle-même nue non éditée et non filtrée sur Instagram?

En faisant équipe avec Dove pour leur projet d’estime de soi, Lizzo espère «inverser les effets négatifs des médias sociaux et changer la conversation sur les normes de beauté».

Ses images non éditées sont une pause rafraîchissante par rapport à ce que nous voyons habituellement sur les réseaux sociaux, mais cela ne devrait pas être un choc de voir le corps réel d’une personne en ligne.

La façon dont nous regardons dans notre corps dans la vraie vie est souvent complètement différente de la façon dont nous nous présentons sur les réseaux sociaux, mais est-il temps d’abandonner les filtres une fois pour toutes et de commencer à nous partager comme nous le regardons vraiment?

Lizzo dit qu’aimer son corps était une question de «survie littérale».

Lizzo a souligné qu’aimer son corps n’est pas un choix, c’est une nécessité si vous voulez tirer le meilleur parti de la vie.

Vous n’avez qu’un seul corps et le comparer aux autres ou laisser des opinions extérieures déformer votre estime de soi ne facilitera certainement pas les choses.

« Je vais continuer à vivre dans ce corps et survivre dans ce corps et être heureux et vraiment profiter de la vie, j’ai besoin de trouver un moyen de m’aimer moi-même. J’ai été corps négatif pendant longtemps », a révélé Lizzo.

Ses images inédites et sa franchise à propos de son image corporelle sont une rareté de nos jours.

Nous vivons nos vies à travers nos écrans et avec tout un monde de filtres et d’applications d’édition à portée de main, il devient plus difficile que jamais d’aimer ce que vous voyez dans le miroir lorsque ces fausses réalités sont désactivées.

Lizzo veut que nous normalisions en aimant tous les corps.

L’utilisation de filtres est devenue si normalisée que poster quoi que ce soit avec #nofilter en est venu à être considéré comme une sorte de déclaration audacieuse de positivité corporelle.

Il ne devrait pas être révolutionnaire de déclarer que vous vous présentez en ligne de la même manière que vous apparaissez dans la vraie vie.

Lizzo a également indiqué qu’elle ne voulait plus que les gens voient sa confiance en son corps comme un recul par rapport aux normes de beauté auxquelles nous nous sommes habitués.

La chanteuse est régulièrement considérée comme une championne du mouvement de positivité corporelle, mais même cet éloge est une autre façon de faire en sorte que les femmes plus grandes se sentent moins normales que celles qui ont d’autres types et formes de corps.

Les femmes plus grandes ne devraient pas avoir l’impression que la confiance et l’autonomisation ne sont pas pour elles.

Lizzo préconise une sorte de normativité corporelle qui n’attire pas l’attention sur les différences d’apparence.

« Ce n’est pas une déclaration politique. C’est juste mon corps. Quand vous le voyez, continuez à pousser. Gardez la même énergie que vous gardez avec tous les autres corps que vous voyez. C’est ce que signifie vraiment la normative corporelle pour moi », a déclaré le chanteur. « Je suis là, ne dis rien. Ce n’est pas une déclaration. C’est mon corps. »

La normativité corporelle ne se produira pas tant que nous ne verrons pas des corps normaux sur les réseaux sociaux.

Afin de vraiment normaliser tous les corps, nous devons réellement montrer nos corps normaux. Même les personnes ayant des types de corps «idéaux» utilisent des filtres et des modifications sur les réseaux sociaux pour se faire «mieux» (lire: irréaliste).

Les filtres et la retouche photo ont déformé ce que nous considérons comme un corps «normal». Même les corps que nous idéalisons en ligne sont des fabrications.

Début 2021, le Royaume-Uni a interdit l’utilisation de filtres embellissants dans la publicité sur les réseaux sociaux, car ils affichent une fausse réalité.

Bien que destiné à maintenir l’honnêteté dans la publicité, il sert également de moyen de préserver des attentes corporelles réalistes.

Si un protocole similaire, voire plus restrictif sur les filtres, était adopté au niveau international, la pression pour respecter des normes de beauté irréalistes pourrait peut-être être minimisée.

Des célébrités comme Lizzo ont créé une tendance dans la façon dont nous nous percevons nous-mêmes et les autres sur les réseaux sociaux. Mais les visages célèbres sont également victimes des normes qu’ils créent.

Khloe Kardashian s’est retrouvée dans l’eau chaude récemment après avoir découvert qu’elle essayait de se faire effacer une image non modifiée d’elle-même sur Internet.

Ses actions trahissaient son insécurité d’être vue sans les avantages de filtres soigneusement conçus ou d’angles flatteurs. Cependant, étant donné le pouvoir et l’influence qu’elle a sur les médias sociaux, son choix d’utiliser des filtres joue sur l’insécurité que des millions de personnes ont à propos de leur propre image de soi.

Si les personnes qui utilisent ces filtres de manière si prolifique ont trop honte de publier leurs images sans elles, cela soulève la question de savoir à qui ces filtres sont-ils réellement destinés?

Si aucun de nous n’y avait accès, y aurait-il quelqu’un qui serait perdant?

Lizzo a condamné l’utilisation des filtres photo et le cercle vicieux de la négativité corporelle qu’ils créent, en disant: «Cela me fait peur de penser qu’il existe maintenant un outil qui profite réellement de cette insécurité et qui l’agrandit. Il nourrit le monstre. «

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les actualités et les divertissements. Suivre elle sur Twitter pour plus.