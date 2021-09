Phoebe Waller-Bridge quitte le redémarrage de « Mr. & Mme Smith « 

En février dernier, il a été révélé qu’Amazon Studios apporterait un redémarrage de « Mr. & Mme Smith », un film mettant en vedette Brad Pitt et Angelina Jolie sorti en 2005. Sous la direction de Doug Liman, une comédie d’action a été présentée dans laquelle un couple marié, à l’insu de l’autre, sont des tueurs à gages qui ont été embauchés par entreprises ennemies à tuer leur partenaire.

La nouvelle série amazonienne mettrait en vedette l’acteur, scénariste et producteur Donald Glover, connu pour son travail dans des séries telles que « Community » ou « Atlanta », agissant aux côtés du célèbre créateur et protagoniste de « Fleabag » Phoebe Waller-Bridge , qui est rapporté avoir abandonné la production.

Selon les informations soumises par Deadline, Waller-Bridge a abandonné ce projet en raison de différences créatives au cours de son développement. Glover, qui est producteur exécutif et co-créateur de la série avec sa showrunner, Francesca Sloane, est toujours actif dans son développement.

Le rapport indique que la série est encore en phase d’écriture. Glover et Waller-Bridge ont tous deux des contrats respectifs pour le développement de nouveaux contenus pour Amazon Prime. Jusqu’à présent, la société n’a pas publié de commentaires officiels sur la séparation de l’actrice avec ce projet.

Après la fin de « Fleabag » en 2019 et son travail de productrice exécutive et créatrice de la série « Killing Eve », Phoebe Waller-Bridge a commencé à prendre une plus grande présence dans l’industrie du divertissement, faisant partie de l’équipe d’écriture de « No L’heure de mourir. » De plus, elle fait partie de la distribution principale du cinquième volet de « Indiana Jones ». Le redémarrage à la télévision de « M. & Mme Smith » frappe le public en 2022.