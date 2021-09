Phoebe Waller-Bridge quitte la série télévisée Mr. & Mrs. Smith de Donald Glover

Le redémarrage par Amazon du film Brad Pitt/Angelina Jolie Monsieur et Madame smith a subi un revers lorsque Phoebe Waller-Bridge a quitté la série, citant des différences créatives avec la co-star Donald Glover comme raison du départ. La nouvelle série basée sur le thriller comique de 2005 a été commandée directement par le géant du streaming, et bien que la chasse soit maintenant ouverte pour une nouvelle piste pour jouer le rôle, la production s’attend toujours à être prête pour sa sortie prévue. L’année prochaine.

Donald Glover a initialement proposé l’idée de refaire le film à Waller-Bridge, avec qui il est apparu dans Solo : Une histoire de Star Wars, et il est toujours à bord du projet en tant que star et producteur exécutif, tandis que Francesca Sloane, qui a précédemment travaillé sur Atlanta avec Glover, reste sur le projet en tant que showrunner et producteur exécutif dans le cadre de son contrat Amazon. Selon des sources, la séparation entre Waller-Bridge, qui a récemment tourné avec Harrison Ford pour Indiana Jones 5, et Glover est un ami amical et le couple reste toujours amis, mais il y avait juste des choses sur le projet qu’ils ne pouvaient pas résoudre.

L’émission télévisée Mr. and Mrs. Smith est l’un des premiers projets de l’accord de Glover avec Amazon, qu’il a signé en février. Alors que l’annonce de la série il y a quelques mois avait vraiment excité les gens, il semble que l’écriture sur la série soit déjà bien avancée et dans l’ensemble, elle se poursuivra, juste sans Waller-Bridge.

Malgré la séparation des chemins, les deux parties ont encore de nombreux projets à venir en cours avec Amazon dans le cadre de leurs différents accords, donc même s’ils ne travailleront pas ensemble, ils apporteront tous les deux du contenu à Amazon à l’avenir. Glover est lié à une nouvelle série intitulée Ruche, qui « se concentre sur un personnage de style Beyonce » et vient de Veilleurs l’écrivain Janine Nabers avec Malia Obama aurait été recrutée dans la salle des écrivains pour le projet. En plus de cela, Glover est également actuellement en post-production sur Atlanta’ s troisième saison pour FX et écrit la quatrième saison en même temps. Ces deux saisons arriveront également l’année prochaine, ce qui en fera une année assez chargée pour l’acteur.

En plus de son rôle principal dans Indiana Jones 5, Phoebe Waller-Pont a récemment contribué au scénario de la dernière sortie de James Bond de Daniel Craig, Pas le temps de mourir, et agit en tant que producteur exécutif sur la dernière saison de Tuer Eve. Les Sac à puces la star a signé un accord avec Amazon en 2019 pour créer un nouveau contenu pour la plate-forme deux jours seulement après avoir commencé à jouer et à écrire des Emmy Awards, et Sac à puces au total ramassé six prix. « Je suis incroyablement excité de poursuivre ma relation avec Amazon », a déclaré Waller-Bridge à l’époque. « Travailler avec l’équipe sur Fleabag était le rêve d’un partenariat créatif. On se sent vraiment comme à la maison. J’ai hâte d’y aller ! »

Il y aura sans doute plus de nouvelles sur l’avancement de la refonte de Waller-Bridge sur Monsieur et Madame Smith bientôt. Cette nouvelle est apparue pour la première fois à Deadline.