Phoebe Waller-Bridge Cast dans Indiana Jones 5, John Williams revient également

Aujourd’hui apporte des nouvelles de casting pour la longue gestation Indiana Jones 5 avec des nouvelles que John Williams sera de retour pour le score.

Après beaucoup de retards, on dirait Indiana Jones 5 est enfin sur le point d’arriver bientôt. Aujourd’hui, Lucasfilm a annoncé que Phoebe Waller-Bridge avait été choisie pour le rôle principal féminin face à Harrison Ford. Le réalisateur James Mangold avait ceci à dire sur le casting:

«Je suis ravi de commencer une nouvelle aventure, de collaborer avec une équipe de rêve composée de grands cinéastes de tous les temps. Steven, Harrison, Kathy, Frank et John sont tous mes héros artistiques. Lorsque vous ajoutez Phoebe, une actrice éblouissante, une voix créative brillante et la chimie qu’elle apportera sans aucun doute à notre plateau, je ne peux m’empêcher de me sentir aussi chanceuse qu’Indiana Jones lui-même.