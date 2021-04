Phoebe Dynevor confirme sa relation avec Pete Davidson

Regé – Jean Page et Phoebe Dynevor ils sont devenus les acteurs les plus connus de cette époque. Leurs rôles en tant que Daphné et Simón dans la série Bridgerton Ils les ont catapultés à une renommée internationale et ont été recherchés par différents types de productions qui veulent mettre en vedette les personnages les plus célèbres.

Cependant, en plus d’augmenter ses followers sur les réseaux sociaux, Phoebe Dynevor et sa co-star a également accentué l’intérêt des fans pour sa vie privée. Bien que les deux aient réussi, depuis le début, à rester discrets, ils ne peuvent plus échapper ou cacher des choses de leur vie privée, comme leurs relations amoureuses.

Phoebe Dynevor et Regé Jean Page sont les acteurs les plus importants de la dernière fois. Photo: (Netflix)



Au début, on croyait que, compte tenu de la chimie qu’ils montraient devant la caméra dans Bridgerton, Jean Page et Dynevor avaient commencé une liaison. Cependant, les deux acteurs sont sortis pour le nier et ont assuré qu’entre eux, il n’y avait rien de plus qu’une belle amitié.

À tel point que peu à peu la vérité de ce bordel est devenue connue: Regé a trouvé l’amour ailleurs et Phoebe a fait de même. De son côté, il entretient un lien affectueux avec Emily Brown, alors qu’elle est vue, depuis des mois, impliquée dans des rumeurs de romance avec le comédien américain Pete Davidson.

À plus d’une occasion, l’actrice britannique et l’ex-petit ami d’Ariana Grande ont été vus ensemble ou, finalement, coïncidant dans le même espace physique. Même ainsi, aucune des deux parties n’a confirmé cette prétendue fréquentation, bien que certains de ses proches collaborateurs soient venus assurer que, pour que leur relation fonctionne, puisqu’ils vivent dans des pays différents, « ils parlent en face-à-face».

Bref, il y a quelques heures, on savait que Phoebe Dynevor et Pete Davidson pourrait être sérieusement en couple. Est-ce que, sur différentes photos, Ils ont été vus avec le même collier suspendu autour du cou: c’est un bijou minimaliste, mais avec un design moderne composé d’un P et d’un D réunis. « Ils voulaient se sentir ensemble quand ils ne le sont pas, chaque fois qu’ils se manquent et se sentent seuls, ils voient les initiales« A avoué une source proche du couple dans The Sun.

Pete et Phoebe arborant le même collier.



La première à le montrer était, précisément, Phoebe qui, le jour de la Journée de la femme, a participé à une vidéo de compilation de Brie Larson dans laquelle elle est apparue avec un cardigan tricoté avec un décolleté bas qui laissait son collier bien en vue. Quant à Pete, il portait son bijou lors d’une visite à l’émission Jimmy Fallon où il a choisi de porter l’artefact en dehors de son sweat-shirt.