Phil Jerrod, comédien et scénariste de Mock the Week, avait 42 ans

Le monde a besoin de ses comédiens, et il est toujours un peu diminué quand on nous quitte. Et c’est ainsi que le monde est un peu diminué avec la perte de Phil Jerrod, comédien et scénariste de télévision, décédé samedi des suites d’un cancer. La nouvelle de son décès a été annoncée par ses agents, Off the Kerb. Il est décédé avec son épouse bien-aimée Beck à ses côtés.

Jerrod a commencé sa carrière comme humoriste à Brighton, en Angleterre. Il a utilisé ses spectacles debout pour aider à soutenir d’autres comédiens en devenir, tels que Romesh Ranganathan, qui a décrit Jerrod comme l’un de ses meilleurs amis. Dans un hommage Instagram à son ami décédé, Ranganathan a écrit: « Je l’aimais beaucoup. C’était un brillant comique, mais plus important encore, l’un des hommes les plus gentils et les plus adorables que vous puissiez rencontrer. Vous vous sentiriez toujours mieux d’avoir passé du temps avec lui. . Je lui manquerai tant. »

Les autres comédiens Nish Kumar et Angela Barnes ont également rendu hommage. Kumar a décrit Jerrod comme « Un grand homme comique et charmant ». Alors que Barnes a déclaré qu’elle était « complètement navrée » par sa mort. « L’une des personnes les plus aimantes, les plus drôles et les plus créatives que je connaisse. Toutes mes pensées vont à Beck, ta femme bien-aimée. Je t’aime Phil, la vie ne sera plus la même », a écrit Barnes.

Dans leur annonce sur Twitter à propos de son décès, ses agents Off the Curb ont écrit: « C’est avec une profonde tristesse que nous devons annoncer le décès de Phil Jerrod. Phil est décédé paisiblement à la maison après une bataille contre le cancer, avec son épouse dévouée Beck par son côté. Le stand up et l’écriture de comédie acclamés par la critique signifiaient qu’il était incroyablement respecté par ses pairs, soutenant et écrivant avec beaucoup de ses héros de comédie. Phil était un ami très cher pour nous, un homme incroyablement gentil et talentueux, qui a été pris beaucoup trop bientôt. Il manquera beaucoup à tous ceux qui l’ont connu.

Le travail le plus récent de Jerrod était en tant qu’écrivain pour l’émission de la BBC Se moquer de la semaine, un panel de célébrités satiriques britanniques, créé par Dan Patterson et Mark Leveson – les coproducteurs de À qui appartient la ligne de toute façon ? Le format de l’émission voit six comédiens divisés en deux équipes et se produisant dans un faux jeu télévisé, dans lequel l’aspect quiz consistant à répondre à des questions relatives à des informations majeures et régionales, toutes prises à partir de la semaine précédant le tournage de chaque épisode, est mis de côté pour se concentrer sur des discussions satiriques et d’actualité sur des faits divers, des routines de stand-up et l’utilisation de la comédie d’improvisation.

Les panélistes de Se moquer de la semainetrouvera sans aucun doute un moyen de rendre hommage à Jerrod dans les prochains épisodes de la comédie. Aucun détail sur les services funéraires n’a été divulgué. Nous souhaitons exprimer nos condoléances à la famille et aux collègues de Jerrod alors qu’ils font face à la perte d’un être cher.

Sujets : Avis de décès