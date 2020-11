Phasmophobie: que fait la santé mentale?

La phasmophobie n’est certainement pas un jeu simple, cela peut sembler être le cas en surface, mais c’est assez complexe car les chasseurs de fantômes doivent contourner un énorme camion, rempli à ras bord de différents gadgets, ainsi que des moniteurs pour garder suivre les capteurs, les alertes, ainsi que garder un œil sur les emplacements et les niveaux de santé mentale des joueurs. Dans l’ensemble, c’est un jeu que vous devez apprendre par l’expérience et la mort!

Phasmophobie Que fait la raison

Dans la phasmophobie, la santé mentale est votre santé pour ainsi dire, même si vous ne mourrez pas si elle atteint 0%, cela augmentera massivement vos chances de mourir, car des niveaux de santé mentale inférieurs augmentent l’activité des fantômes. L’activité fantôme n’est pas une chose que vous voulez activement se produire à moins que vous ne la provoquiez vous-même.

La santé mentale est la clé principale pour mener à bien une chasse aux fantômes réussie, elle doit donc être surveillée à tout moment, car il existe une pléthore de façons qui causent des baisses de raison, comme être dans l’obscurité pendant trop longtemps, le temps total passé dans le fantasmagorique. emplacement, interagir avec une planche Ouija, voir un événement fantôme, et bien plus encore. Chacun de ceux-ci diminuera la santé mentale, et lorsque cela diminuera, il est presque certain que vous allez mourir. Cependant, un certain type de fantôme provoque des baisses de santé mentale massives, et c’est une preuve vitale pour savoir avec certitude qu’il s’agissait de ce type de fantôme.

Il existe des moyens de gérer la santé mentale, comme celui que nous avons mentionné ci-dessus en surveillant les niveaux de santé mentale. Avoir un camionneur n’est pas une mauvaise chose, car ils peuvent suivre les alertes, les emplacements et la santé mentale de chaque membre du groupe. Cette personne devrait alors changer les membres de l’équipe avec le moins bon sens pour devenir le prochain camionneur. Cette rotation est essentielle aux plus grands niveaux, comme l’asile. Si une personne a une santé mentale inférieure, il est essentiel de garder les crucifix à certains endroits clés de la carte, car cela arrêtera la phase de chasse aux fantômes, ce qui maintiendra l’équipe en vie pour obtenir un peu d’air frais si nécessaire.

Rien n’empêchera votre niveau de santé mentale de chuter, mais ce sont des moyens de le ralentir, comme être près de la lumière! Être de retour dans le camion ralentira également les niveaux de santé mentale, mais si tout le monde est dans le camion, comment pouvez-vous trouver les trois éléments de preuve les plus importants pour découvrir de quel fantôme il s’agit?