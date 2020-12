Phasmophobie: Plans de mise à jour futurs – Feuille de route

La phasmophobie est devenue un énorme succès sur Steam, car elle a un score extrêmement positif et nous ne la blâmons pas! Phasmophobia est un jeu d’horreur en coop où vous ou vos amis devenez des enquêteurs paranormaux et essayez de résoudre les problèmes rencontrés par les lieux hantés. Bien sûr, vous êtes équipé d’une pléthore d’équipement pour déterminer quel type de fantôme est à l’origine de la hantise; vous pouvez même avoir le travail de rêve d’être le gars de la chaise et regarder toutes les caméras pour voir des choses étranges se produire!

Avec 3 difficultés différentes fournies par les jeux, vous pouvez vraiment mettre vos connaissances à l’épreuve et voir si vous pouvez gérer le fantôme en difficulté de niveau professionnel. Êtes-vous prêts à relever le défi? Kinetic Games a fait un travail remarquable avec la phasmophobie, et les gens crient pour plus de mises à jour, plus de contenu, car ils sont accro! Qu’est-ce que la phasmophobie a à l’esprit pour les futures mises à jour? At-il une sorte de future feuille de route pour le contenu?

Feuille de route de la phasmophobie

Carte de la prison

Mise à jour: Kinetic Games vient d’ajouter un nouveau système expérimental pour le niveau Prison qui devrait améliorer les fps et les temps de chargement. Cette mise à jour est sur la version bêta. Si tout se passe bien, il sera ajouté à toutes les cartes.

Vous pouvez trouver les notes de mise à jour de cette mise à jour ici: Notes de mise à jour du 2 décembre ici.

Le niveau Prison maintenant dans la Phasmophobie mais uniquement pour ceux qui ont opté pour la branche de mise à jour bêta. Les mises à jour à venir se concentreront massivement sur l’amélioration du niveau au meilleur de la capacité de Kinetics Games, pour se débarrasser des bugs et des correctifs, afin que la branche officielle puisse jouer au jeu dès que possible.

Désormais, pour ceux qui utilisent la branche bêta, le niveau Prison sera toujours disponible dans les contrats pour les prochaines semaines.

Mises à jour futures

Quelques mois se sont écoulés depuis la sortie de Phasmophobia, et de nombreuses mises à jour sont survenues pour que le Trello Board ait besoin d’un autre regard pour voir sur quoi Kinetic Games a travaillé. Nous savons qu’il y a encore deux niveaux en préparation, maintenant que le niveau Prison est maintenant dans la branche beta. Les deux autres niveaux sont:

le Manoir , qui par le bruit des choses, pourrait être énorme.

, qui par le bruit des choses, pourrait être énorme. le Immeuble, nous pensons donc que ce sera une carte plus petite pour les nouveaux joueurs du jeu, ou elle pourrait être basée sur un complexe, ce qui signifie qu’elle pourrait finalement devenir la plus grande carte du jeu.

Cependant, ceux-ci font partie de l’arriéré de choses que Kinetic Games doit rattraper. Ce sont des choses qui s’ajouteront lentement au fil du temps, car d’autres priorités prévalent.

Autres éléments principaux qui se trouvent dans le arriéré liste sont:

Lunettes de vision nocturne.

Caméra SLS.

Ajoute des cris à l’extérieur et ajoute des choses aux fenêtres d’autres maisons.

Rend les assiettes et les verres cassables.

Ajoutez des voix fantômes lorsque le fantôme chasse.

Publiez le jeu dans la boutique Oculus / Quest.

le Faire liste est principalement des choses qui vont apparaître une fois que l’arriéré est terminé ou s’il reste du temps libre pour autre chose. Voici les principaux éléments figurant dans cette liste:

Faites de la météo une chance aléatoire sur toutes les cartes.

Faites de la dernière page du journal un mécanicien de groupe dans le camion.

Faites en sorte que le fantôme ait une chance de lancer des objets vers le joueur.

Faites interagir le fantôme avec des objets pendant la phase de chasse.

Beaucoup de qualité de vie en réalité virtuelle.

Ajoutez la localisation à la carte de la maison.

Et la liste la plus importante de toutes, les En cours list, ce sur quoi Kinetic Games travaille en ce moment:

Nouveau système de mise à niveau qui met à l’échelle l’exp gagnée en fonction du niveau du joueur.

Ajoutez une option d’accessibilité dans le menu principal pour passer en mono.

Ajoutez un menu Options sur l’écran du serveur lorsque les joueurs sont dans le hall.

Ajoutez quelque chose pour indiquer quand un Crucifix a été utilisé.

Ajoutez une liste déroulante pour sélectionner la difficulté du contrat plutôt que d’être aléatoire.

Ajoutez un bouton solo qui ne se connecte pas au serveur.

Et enfin, le Idées nécessaires liste. Il y avait trois idées que la communauté pouvait commenter et donner ses propres idées à l’idée affichée. Les trois qui étaient initialement affichés sont toujours en bas.

Supprimez potentiellement le contrat aléatoire et laissez-vous choisir la carte que vous voulez.

Cette idée, à notre avis, devrait être mise en œuvre. Comme beaucoup de jeux en ligne, si le contrat a déjà été sélectionné et que le lobby est ouvert aux joueurs, les joueurs partiront instantanément en fonction de la carte de contrat choisie par l’hôte, car ce n’est pas celle qu’ils voulaient jouer. Cela devrait être atténué si les joueurs ont la possibilité de rechercher par carte.

Vieux: Heureusement, Phasmophobia a une feuille de route du contenu qui viendra dans le jeu à l’avenir sous la forme d’un tableau Trello afin que vous puissiez voir tous les bugs et le contenu en cours de travail. Le tableau public Trello a été mis à jour avec un petit aperçu de ce qui s’en vient.

Il y a une pléthore de choses sur lesquelles on travaille, mais le plus notable est l’ajout potentiel d’un autre mode de jeu, dans lequel vous incarnez le fantôme. Cela ressemble beaucoup à Left 4 Dead lorsque 4 joueurs contrôlaient les humains, puis 4 joueurs contrôlaient un éventail de zombies. Si ce mode arrive à Phasmophobie, ce sera un succès absolu, car l’IA ne peut fonctionner que de tant de façons, et avec la connaissance humaine, il pourrait y avoir un fantôme imbattable!

Bien sûr, d’autres ajouts sont en cours d’élaboration, tels que l’ajout de la prise en charge de l’enregistrement Steam Cloud, une bascule muette pour la réalité virtuelle, faisant de la météo une chance aléatoire de se produire sur toutes les cartes et permettant aux fantômes de lancer des objets sur tous les joueurs entrant dans son domaine. Honnêtement, les jeux Kinetic travaillent dur pour faire de la phasmophobie le meilleur possible.

Ils demandent même des idées de joueurs, la contribution des joueurs sur leur plateau Trello. Pour le moment, il existe 3 balises pour «Idées nécessaires».

Ajoutez quelque chose à faire pour les joueurs morts (peut-être juste pour le plaisir ou pour aider les joueurs vivants.) – Cela s’est produit; les joueurs morts ont maintenant quelque chose à faire, même si c’est très minime, c’est toujours amusant! Nerf le thermomètre – il est trop facile de trouver la salle des fantômes. – cela s’est produit dans les notes de mise à jour de la bêta du 28 octobre. Supprimez potentiellement le contrat aléatoire et laissez-vous choisir la carte que vous voulez.

La phasmophobie a beaucoup de contenu en tête pour l’avenir. Nous ne savons pas pour le moment quand toutes ces mises à jour sortiront, mais il est exact de dire que le jeu sera constamment mis à jour régulièrement avec de petites mises à jour qui corrigeront les bugs, mais lorsque le gros problème se produira, nous deviendrons le président. et asseyez-vous et attendez de voir ce qui se passe.