Phasmophobie : les développeurs veulent la rendre « plus effrayante »

Depuis son lancement en septembre 2020, le jeu d’horreur coopératif indépendant « Phasmophobia » est devenu l’un des titres les plus populaires parmi les utilisateurs de PC, notamment après la publicité informelle de divers streamers et créateurs de contenu sur les réseaux sociaux, qui ont utilisé leurs jeux comme un divertissement. plate-forme pour leurs abonnés.

L’équipe de développeurs de Kinetic Games, le studio derrière ce titre terrifiant, a révélé à travers une session de questions-réponses sur Discord qu’ils travaillaient pour donner au jeu une plus grande dose d’horreur et de difficulté.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Chainsaw Man » : découvrez le film d’horreur qui a inspiré son créateur

L’équipe de Kinetic Games a indiqué avoir embauché un plus grand nombre de programmeurs pour travailler sur le maintien de la « Phasmophobie », ceci après avoir reçu une question sur l’éventuelle introduction de nouveaux défis dans leur contenu pour les joueurs qui ont déjà réussi à les surmonter. .

«Nous prévoyons de faire une grande refonte et de rééquilibrer bientôt les trois modes de difficulté. Nous voulons nous assurer que le jeu devienne plus difficile de manière amusante, au lieu que le fantôme puisse chasser davantage », a répondu Kinetic Games, qui a également été partagée via les réseaux sociaux du jeu.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Une pétition lancée pour conserver le nom du navire de Boba Fett

Dans une réponse différente, l’équipe « Phasmophobie » note qu’elle a réussi à rendre le fantôme plus effrayant à sa manière. Pour y parvenir. Ils espèrent ajouter le « mode horreur » pour que chaque rencontre avec les joueurs soit différente. De plus, chaque fantôme aura sa propre sélection de frayeurs et d’animations lorsqu’il tue l’un des joueurs.

Kinetic Games a souligné que leur engagement n’est pas seulement d’ajouter des alarmes de saut comme la plupart des jeux d’horreur, mais de trouver des moyens de plus en plus créatifs et intéressants d’attraper leurs joueurs. Ayant triplé de taille, « Phasmophobia » a progressivement commencé à publier des correctifs pour corriger des problèmes de gameplay mineurs.