Phasmophobie: le développeur annonce un nouveau contenu dans la prochaine mise à jour

Phasmophobie le début de la crise corona avec les verrouillages et les restrictions de contact qui en résultent a reçu un afflux important d’acteurs. Après tout, vous pouvez chasser les fantômes avec des amis dans le jeu d’horreur et ne pas avoir à avoir peur de vous-même. Tic a largement contribué au succès du jeu en attirant l’attention de nombreux joueurs sur le titre d’horreur indépendant.

Depuis lors, le développeur Kinetic Games travaille à l’extension du jeu et publie régulièrement de nouvelles mises à jour, comme la dernière version, avec laquelle les fantômes peuvent devenir un peu plus intelligents et ouvrir des portes à partir de maintenant:

Le développeur prévoit plus de contenu pour la phasmophobie

Mais cela ne devrait pas être la fin de l’histoire. Car comme Kinetic Games, qui se compose d’un seul développeur, les teasers sur le compte Twitter officiel de « Phasmophobia », sont déjà contenu supplémentaire en planification. Cependant, il ne révèle pas de quoi il s’agit.

De plus, les joueurs semblent avoir leur mot à dire, car ils demandent en même temps des idées à la communauté pour la nouvelle mise à jour. Les suggestions vont des corrections de bogues et des corrections de bogues à d’autres fantômes et des aides pour les chasseurs de fantômes à de nouvelles cartes effrayantes.

De nouvelles choses en préparation 👀 – Phasmophobie (@KineticGame) 10 mars 2021

Dans tous les cas, l’aventure du détective Ghost Buster est actuellement toujours dans le Phase d’accès anticipé. La version PC est donc développée avec diligence jusqu’à ce que le jeu soit réellement terminé Version complète peut apparaître. Et cela devrait au moins une année profiter de.

Qu’est-ce que la phasmophobie?

Phasmophobia est un jeu coopératif en ligne dans lequel une équipe de chasseurs de fantômes visite un endroit où un fantôme fait des bêtises. Le but des joueurs est de découvrir quel fantôme est responsable des événements paranormaux.

Jusqu’à présent, le jeu ne peut être joué que sur PC via Steam. Cependant, après avoir réussi l’accès anticipé, le jeu pourrait aussi bien pour consoles tels que PS4, PS4, Xbox ou Nintendo Switch apparaissent.