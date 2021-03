Pfizer lance un essai sur le vaccin COVID-19 chez les jeunes enfants

Pfizer teste son Vaccin contre le covid-19 chez les enfants de moins de 12 ans, selon les reportages.

Jeudi 25 mars, la société a annoncé qu’elle avait commencé un petit essai de son vaccin chez des enfants de 6 mois à 11 ans, selon CNBC . Pfizer, qui a développé son tir en partenariat avec BioNTech, prévoit d’inscrire 144 enfants à l’essai de phase 1, dans le but de trouver le bon dosage pour les enfants d’âges différents.

La société espère avoir les résultats de cet essai au second semestre 2021, et le vaccin pourrait être autorisé pour les enfants de moins de 12 ans d’ici début 2022, selon le New York Times .

L’essai de Pfizer testera trois doses de vaccin différentes: 10, 20 et 30 microgrammes par injection, selon le Times. (La dose de Pfizer pour les adultes est de 30 microgrammes par injection, selon CNBC.) Les doses seront d’abord testées chez les enfants âgés de 5 à 11 ans, puis de 2 à 4 ans et enfin de 6 mois à 2 ans, a rapporté le Times.

Une fois que Pfizer aura déterminé la dose appropriée pour chaque groupe d’âge, la société commencera un essai chez 4 500 enfants; les deux tiers recevront le vrai coup, et un tiers recevront un placebo. Cet essai surveillera la réponse immunitaire des enfants au vaccin et recherchera les effets secondaires.

Plus tôt ce mois-ci, Moderna a annoncé avoir commencé un essai de son vaccin COVID-19 chez des enfants âgés de 6 mois à 11 ans, 45Secondes.fr précédemment rapporté . Et Johnson & Johnson prévoit également de tester son vaccin COVID-19 chez les enfants et les nourrissons.

Pfizer et Moderna testent déjà leurs injections chez des enfants plus âgés. (Pfizer a un essai chez les enfants âgés de 12 à 15 ans, et Moderna a un essai chez les enfants âgés de 12 à 17 ans.

Récemment, le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, a déclaré qu’il projetait que les lycéens américains pourraient être vaccinés à l’automne et les élèves du primaire et du collège au premier trimestre de 2022, selon CNBC.

