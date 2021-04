Pfizer demande l’autorisation de la FDA pour son vaccin COVID-19 chez les enfants de 12 à 15 ans

Pfizer a demandé à la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis d’étendre l’autorisation d’utilisation d’urgence de son vaccin COVID-19 aux enfants âgés de 12 à 15 ans.

Dans un annonce Vendredi 9 avril, la société a déclaré que sa demande d’autorisation élargie était basée sur les données de son essai de phase 3 chez les adolescents, qui a révélé que le vaccin était efficace à 100% dans ce groupe d’âge.

« Dans l’attente d’une décision réglementaire, notre espoir est de rendre ce vaccin disponible pour la tranche d’âge des 12-15 ans avant le début de l’année scolaire 2021 », a déclaré la société dans un publier sur Twitter .

Le vaccin est actuellement autorisé pour une utilisation d’urgence chez les personnes âgées de 16 ans et plus, et la demande de Pfizer a demandé à la FDA de modifier cette autorisation afin d’autoriser le vaccin chez les adolescents. La société a déclaré qu’elle prévoyait de faire des demandes similaires aux autorités de régulation du monde entier dans les prochains jours.

