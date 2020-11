Peugeot Landtrek. Revenir au segment des pick-up, mais uniquement en Amérique latine

Avec Landtrek, Peugeot revient sur un segment, le pick-up, où il était autrefois heureux. Cependant, la nouvelle proposition ne sera disponible que sur le marché latino-américain.

Peugeot est entré dans le segment des pick-up avec une capacité de charge utile avec le lancement en Amérique latine du modèle Landtrek, qui fait partie d’un segment en constante évolution et représente plus de 2,5 millions d’unités vendues dans le monde.

Le Peugeot Landtrek, qui ne vient pas en Europe, sera commercialisé en Amérique latine en deux phases. Les ventes commenceront au Mexique, en Uruguay, en Équateur, au Paraguay, au Panama, au Pérou, en République dominicaine, au Guatemala, en Haïti et au Chili. Plus tard, ce pick-up sera introduit en Argentine, au Brésil et en Colombie.

Le Peugeot Landtrek a été conçu pour répondre aux exigences du segment en termes de fiabilité, de facilité d’entretien, de polyvalence, de réelles capacités tout-terrain et, bien sûr, de capacités de remorquage et de chargement.

Avec un style extérieur inspiré des SUV de la marque lion, le modèle répond aux attentes d’une clientèle particulièrement exigeante, en offrant une capacité record dans le coffre, une modularité avancée et un confort digne d’un crossover.

Tradition dans le segment

Le pick-up Landtrek représente le retour de Peugeot dans un segment où il était autrefois un protagoniste historique. A la veille de la Seconde Guerre mondiale, la marque au lion a dénombré dans son catalogue un véhicule utilitaire open-box, dérivé de la Peugeot 202. Ce fut également le cas après le conflit avec la Peugeot 203 et plus tard avec les versions protégées avec capot Peugeot 403 et 404.

En 1979, la Peugeot 504 fait son apparition, qui enregistre un succès commercial remarquable et devient le premier modèle de la marque à avoir une version officiellement désignée «Pick-up».

Le lancement du pick-up Landtrek permet non seulement à Peugeot de poursuivre son développement hors d’Europe avec l’offre d’un pick-up, mais d’augmenter les volumes de vente avec une gamme complète de véhicules utilitaires légers, dont 77% sont ramassage en Amérique latine.

Peugeot Landtrek a été développé sur la base d’un cahier des charges qui exigeait une conception robuste pour en faire un outil de travail fonctionnel et durable, mais aussi facile à réparer, en même temps qu’il constitue une proposition idéale pour les activités de loisirs en plein air. libre.

Ces objectifs ont été atteints sans compromettre la fiabilité ou la qualité, et plus de deux millions de kilomètres d’essais ont été réalisés, notamment en Argentine, au Brésil et au Mexique, sur tous types de terrains et dans toutes les conditions météorologiques.

