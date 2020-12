Peter Pan et Wendy Teaser annoncent le film d’action en direct qui fera ses débuts sur Disney +

Dans un flot d’annonces de la présentation annuelle de la journée des investisseurs de Disney, le studio a également laissé tomber que Peter Pan et Wendy est officiellement en pré-production et passera les salles de cinéma exclusivement sur Disney +. Quand Disney a roulé Mulan directement au streaming, il se positionnait comme une mesure extraordinaire, destinée à compenser les effets sur le studio de la crise sanitaire mondiale en cours. Mulan n’était disponible que pour les abonnés et, alors seulement, après que ces mêmes abonnés aient payé des frais de visionnage supplémentaires. Disney a indiqué que Peter et Wendy verraient également sa sortie suivre le même modèle.

Peter Pan et Wendy s’envoleront pour #DisneyPlus. David Lowery dirige un casting incroyable comprenant @YaraShahidi dans le rôle de Tinker Bell et Jude Law comme Captain Hook. ???????? pic.twitter.com/U8tWoxxSOk – Walt Disney Studios (@DisneyStudios) 11 décembre 2020

Alors que Disney a publié plus d’informations au cours des dernières semaines sur sa nouvelle stratégie qui donne la priorité à ses opérations de streaming et à la création d’abonnés, le studio a clairement indiqué qu’il renforcerait son personnel et son calendrier de contenu pour prendre en charge ces propriétés. Le studio a semblé garder le cap, cependant, sur certains de ses titres, en particulier ceux avec des talents hors ligne massivement chers, comme Croisière dans la jungle, avec Dwayne Johnson.

Ces films comptent sur leurs stars pour faire la promotion et des stars comme Johnson ont presque certainement des accords de participation grossiers qui rendent le passage à un streamer prohibitif. Des titres comme Cruella, Veuve noire, Éternels et Shang-Chi conserveront probablement également leurs sorties en salles. D’autres titres, cependant, avec des moulages moins connus sur des accords de rémunération standard, sont probablement plus faciles à repositionner ou à «racheter». Peter Pan et Wendy correspond définitivement à ce moule, ainsi que d’autres dans le portefeuille de remake d’action en direct de Disney. Assez intéressant, Peter et Wendy était initialement prévu pour Disney +, mais a ensuite reçu une annonce de sortie en salles, mais a maintenant été rétabli exclusivement en streaming.

David Lowery dirige l’original Disney +, avec Tom Holland comme Peter Pan, Yara Shahidi jouant Tinkerbell et Jude Law en tant que capitaine Hook avec Alexander Molony et Ever Anderson dans les rôles de Peter et Wendy. Lowery et Toby Halbrooks écrivent avec Jim Whitaker et Joe Roth à la production. Le film sera une adaptation en direct du hit d’animation classique de 1953, Peter Pan. Le développement du film a commencé le 13 avril 2016. Le film a été retardé par rapport à sa date de début de tournage originale du 17 avril 2020 et devait redémarrer le 8 mars 2021 avec une fin prévue pour le 30 juin 2021. Cependant, chez Disney’s journée des investisseurs, le PDG de Disney, Bob Chapek, a rapporté que le tournage de tous les films suspendus à partir de mars avait repris le tournage et terminé la photographie principale, qui inclurait Peter et Wendy.

Disney a inclus, avec son annonce, un bref teaser de 22 secondes pour le film qui laisse certainement beaucoup à désirer. On pourrait penser que si la photographie principale était réellement enveloppée sur le film, il pourrait potentiellement y avoir un peu plus dans la boîte à libérer pour aiguiser l’appétit des consommateurs de films (et des investisseurs de Disney). Hélas, les deux groupes devront attendre plus longtemps pour qu’une véritable bande-annonce soit publiée d’ici la date de sortie encore inconnue.

