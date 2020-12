Peter Jackson et sa scène préférée dans ‘Le Seigneur des Anneaux’

Le réalisateur de la trilogie ‘Le Seigneur des Anneaux’, Peter Jackson a révélé sa scène préférée de la saga à la surprise de beaucoup.

Jackson a été chargé d’apporter les romans fantastiques de J. R. R. Tolkien. Et la troisième bande de la trilogie, ‘Retour du roi’, reste le film avec le record pour la plupart Oscars.







Vous pourriez aussi être intéressé par: Viggo Mortensen a révélé que ses chevaux dans « Le Seigneur des Anneaux » sont décédés

Dans une récente interview, Jackson a révélé quelle était sa scène préférée de la trilogie, qui se trouve au début du deuxième film, ‘Les deux tours’, et est centré sur Gollum. Jackson a commenté que le film avait besoin de cette excène pour illustrer la personnalité divisée de Gollum, en se battant contre lui-même pour assassiner ou pas Frodon et Sam et voler leur bague.

Cette scène a été écrite et réalisée par le collègue et épouse de Jackson, Fran Walsh, «Nous filmions ‘Deux tours’ et je présentais Gollum. Quelque chose de clé avec Gollum est que les gens savent ce que c’est Sméagol et Gollum, c’est comme une division. Nous n’avions pas eu de scène où l’idée qu’ils étaient deux personnes était vraiment vue ».







«Nous savions que nous devions le faire, mais nous n’avons pas eu le temps de le filmer. Il y avait donc une scène où Sam et Frodon ils dormaient et ils étaient couchés avec leur couverture, nous n’avions pas besoin de Élie et Sean« Il ajouta Jackson.

«Nous n’avions personne pour le diriger, alors j’ai dit Fran, « Vous l’avez écrit, vous devriez le filmer »… alors elle a passé une journée à diriger la scène devenue si célèbre. «

Vous pourriez aussi être intéressé par: Personnages de ‘Lord of the Rings’ que nous avons pu voir dans la nouvelle série télévisée

Sans doute, Gollum est l’un des personnages fondamentaux de la trilogie, car il représente certaines des réalisations techniques des films, étant l’un des premiers personnages emmenés au cinéma avec la technique de capture de mouvement, joué par Andy Serkis.

D’un autre côté, ‘Le Seigneur des Anneaux’ reviendra bientôt sur les écrans, cette fois par la main de Amazone, qui prépare une série préquelle aux événements de la trilogie de Jackson, qui promet d’être l’un des grands événements de l’année prochaine.