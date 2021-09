Peter Dinklage hésitait à faire partie de « Game of Thrones »

Il y a dix ans, lorsque HBO s’est lancé dans la tâche ambitieuse de porter à la télévision « A Song of Ice And Fire », la saga littéraire de l’auteur de fantasy épique George RR Martin, ses producteurs et acteurs impliqués n’étaient pas tout à fait conscients du grand phénomène culturel. qu’ils étaient sur le point de présenter au public, et la façon dont leur carrière professionnelle allait changer à jamais.

C’est peut-être pour cela que certains membres de la distribution ont eu des doutes en acceptant leurs personnages respectifs, comme dans le cas de Peter Dinklage, l’un des rares acteurs à être présent durant ses huit saisons, en plus d’être l’un des favoris absolus parmi les Ventilateurs.

Dinklage a donné vie au rusé mais malheureux Tyrion Lannister, un nain appartenant à une maison noble qui tout au long de sa vie a subi le ridicule et le rejet des autres, qui ne tolèrent sa présence que pour appartenir à l’une des plus nobles maisons riches et puissantes de le royaume, présentant une performance qui lui a valu quatre Emmy Awards dans la catégorie « Meilleur acteur dans un second rôle ».

Lors de sa participation au Telluride Film Festival, Dinklage a révélé que ses doutes quant à l’acceptation du rôle de Tyrion étaient dus au fait qu’il supposait que la série présenterait des stéréotypes nocifs sur les petites personnes dans la fantaisie, comme de longues barbes et des chaussures pointues.

« C’est ce qui est resté dans le genre fantastique pour les gens de ma taille », a commenté l’acteur, faisant directement référence à la saga du « Seigneur des anneaux » (via IndieWire). Dinklage dit qu’au début, il ne savait rien du développement de Tyrion en tant que personnage ou des romans en général, et qu’il a juste pris une attitude de crétin sur le sujet.

Accepter le rôle de Tyrion s’est avéré être l’une des meilleures décisions que Dinklage ait pu prendre. En plus de présenter l’une des performances les plus mémorables de tout le développement de « Game of Thrones », actuellement le nom de Peter Dinklage a acquis une renommée internationale, lui permettant de poursuivre sa carrière d’acteur, se développant en tant qu’acteur dramatique aux compétences inégalées.