Pete Buttigieg entre dans l’histoire en tant que secrétaire aux transports de Joe Biden

Pete Buttigieg a été choisi comme secrétaire aux transports de Joe Biden, devenant ainsi la première personne LGBT + de l’histoire des États-Unis à occuper un poste à plein temps au cabinet.

L’ancien combattant gay de la guerre en Irak, maire de South Bend et espoir présidentiel a été choisi par son ancien rival pour diriger le ministère des Transports, . et CNN rapport.

L’homme de 38 ans deviendra la première personne LGBT + à occuper un poste à plein temps au cabinet, bien que le responsable gay controversé de Trump, Richard Grenell, ait temporairement occupé le poste de directeur par intérim du renseignement national pendant trois mois, tandis qu’un successeur était confirmé.

Ce rôle confie à Buttigieg la responsabilité du budget de 72 milliards de dollars du département et de 58000 employés, supervisant l’infrastructure de transport du pays.

La nomination de Pete Buttigieg est une « étape historique »

Buttigieg et l’équipe de transition de Biden n’ont pas encore commenté la nomination, mais les militants LGBT + ont célébré ce jalon.

Le président de la Campagne pour les droits de l’homme, Alphonso David, a déclaré: «Le président élu Joe Biden et le vice-président élu Kamala Harris tiennent leur promesse, ce qui représente une étape importante dans la création d’une administration qui reflète la diversité et les expériences de vie de l’Amérique.

«Le maire Pete Buttigieg a été ouvert et honnête à propos de son identité tout au long de son passage sur la scène nationale, donnant une voix à notre communauté et une nouvelle vision de qui et comment nos dirigeants peuvent aimer. Sa voix en tant que champion de la communauté LGBTQ dans la salle du Cabinet aidera le président élu Biden à reconstruire notre pays mieux, plus fort et plus égal qu’auparavant.

«C’est un moment historique pour notre communauté, mais pas la fin de notre plaidoyer. Nous avons et continuerons de collaborer avec l’équipe de transition Biden-Harris pour nous assurer que les personnes LGBTQ seront nommées à tous les niveaux de gouvernement et que ces nominations refléteront toute la diversité de notre communauté, y compris et en particulier les personnes LGBTQ de couleur et transgenres et les personnes non conformes au genre. »

Annise Parker, du LGBTQ Victory Institute, a déclaré: «La nomination de Pete est un nouveau jalon dans un effort de plusieurs décennies visant à garantir que les personnes LGBTQ sont représentées dans tout notre gouvernement – et son impact se répercutera bien au-delà du ministère qu’il dirigera.

«Cela éloigne notre nation d’un héritage troublé consistant à exclure les personnes LGBTQ des postes gouvernementaux et nous rapproche de la vision du président élu d’un gouvernement qui reflète l’Amérique.

«En tant que personne LGBTQ, Pete apportera une perspective unique qui éclairera et influera sur les politiques dans tout le gouvernement fédéral.

«Le plus important, cependant, est que Pete apportera son intelligence et son énergie au ministère des Transports et notre nation s’en portera mieux.»

Sarah Kate Ellis de GLAAD a ajouté: «L’expérience et les compétences de Pete en tant que leader, gestionnaire et brillant communicateur, combinées à ses racines profondes et à son engagement sans réserve envers la diversité et l’égalité, amélioreront la vie de tous les Américains en tant que secrétaire aux transports. Félicitations à Pete et à son mari Chasten pour leurs nouveaux rôles révolutionnaires. »

L’ancien espoir présidentiel a été largement penché pour un rôle au sein du cabinet

En tant qu’étoile montante démocrate et allié fidèle de Biden, Pete Buttigieg a été vivement pressenti pour un rôle au sein du cabinet.

Avant les élections de novembre, Buttigieg a gagné la faveur du camp de Biden avec ses solides performances médiatiques en faveur de la cause démocrate, se faisant une réputation de « Slayer Pete » pour ses apparitions sans fioritures sur Fox News.

Cependant, comme la série de nominations initiales de Biden a donné la priorité à l’expérience politique nationale, des questions se sont posées sur le poste auquel l’ancien maire de la petite ville conviendrait.

Buttigieg aurait favorisé le poste d’ambassadeur de l’ONU, mais a été écarté pour le rôle en faveur de la diplomate de longue date Linda Thomas-Greenfield. Il a également été ignoré pour des rôles ayant une mission politique plus large, tels que le logement et le développement urbain et les anciens combattants.

Biden a publiquement promis une forme de rôle à Buttigieg en mars, expliquant: «J’ai parlé à Pete Buttigieg il y a quelques jours pour l’encourager à rester engagé car il a un talent énorme.

«Je lui ai indiqué que si je devenais le candidat, je viendrais lui demander de faire partie de l’administration, de s’engager à faire avancer les choses.