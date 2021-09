PETA exige une enquête criminelle sur Jackass pour toujours pour cruauté envers les animaux

Après avoir condamné la suite à venir Jackass pour toujours pour ses allégations de mauvais traitements envers les animaux, PETA demande maintenant une enquête pénale. Dans une lettre envoyée mercredi aux procureurs de la ville et du comté de Los Angeles, l’organisation – un acronyme pour People for the Ethical Treatment of Animals – appelle à une « action en justice appropriée » en rapport avec ce qu’elle dit être de la cruauté envers les animaux. Comme on le voit dans le Jackass pour toujours bande-annonce, certaines des nouvelles cascades incluent différents animaux comme un serpent, une tarentule et un taureau.

Dans un communiqué de presse, la fondation déclare : « L’attention de PETA a été attirée sur la production du prochain film de Paramount Pictures, tourné dans le comté de Los Angeles, dont la bande-annonce montre Johnny Knoxville en train d’être chargé par un taureau, Sean McInerney mordu sur le nez par un serpent, et une tarentule piégée dans un tube en plastique entre Ehren McGhehey et les têtes de Compston Wilson. PETA note que ces activités semblent violer les interdictions de la Californie sur la corrida et les expositions similaires, obligeant tout animal à se battre avec un humain, et la cruauté envers les animaux – et que d’autres actes de cruauté pourraient bien avoir été commis sur le plateau sans en faire partie dans la bande-annonce ou dans le montage final du film. »

« Tourmenter de vrais animaux pour des cascades stupides normalise la cruauté, encourage les autres, y compris les mineurs, à faire du mal aux animaux et viole la loi californienne », ajoute Jared Goodman, vice-président de la Fondation PETA et avocat général adjoint pour le droit des animaux. « PETA demande aux autorités de détenir Jackass pour toujours responsable de toute violation et rappelle à l’industrie cinématographique que la maltraitance animale ne peut être tolérée. »

Selon le communiqué de presse, PETA note également que lorsque les taureaux chargent ou attaquent, c’est « souvent le résultat d’une raillerie, tandis que les serpents sont naturellement reclus et se retirent généralement des humains à moins d’être provoqués. Les tarentules sont sensibles aux vibrations, qu’elles utilisent pour détecter le danger , un trait qui rend les sons forts et les environnements étrangers particulièrement stressants pour eux. » Il convient également de noter que la devise de la fondation comprend, en partie, que « les animaux ne sont pas à nous pour le divertissement ».

Auparavant, PETA avait condamné la libération de Jackass pour toujours peu de temps après la première de la bande-annonce en ligne. À l’époque, il n’y avait pas eu de demande d’enquête criminelle, bien que PETA souhaitait que le studio retire la sortie de la suite du calendrier. Ils demandaient également que toutes les scènes d’animaux soient complètement supprimées du film avant qu’il ne puisse être diffusé pour être vu par un public payant. Leurs demandes n’ont pas été satisfaites par Paramount, ce qui a peut-être incité cette prochaine étape de PETA à se diriger vers les autorités.

« Âne les cascades sont violentes et vulgaires, mais si le talent est volontaire et que les blessures sont auto-infligées, c’est une chose, mais c’en est une autre quand les animaux sont exploités, harcelés et blessés : c’est de la cruauté », a déclaré PETA en juillet. La bande-annonce de Jackass Forever montre l’équipage de Knoxville provoquant un serpent et un taureau au point d’attaquer, traitant une tarentule comme une pièce de jeu et obligeant un ours enchaîné à manger du miel sur un participant lié. Quatre mois avant sa sortie, Jackass pour toujours a déjà risqué de normaliser l’exploitation animale et de légitimer les exposants cruels qui proxénètent des animaux pour des productions. PETA exhorte les producteurs à supprimer les cascades impliquant des animaux du film. »

Tandis que Jackass pour toujours n’a pas été annulé, il a eu un retard récent. Il devait sortir le 22 octobre après plusieurs retards précédents, mais en raison de la pandémie en cours, il a récemment été à nouveau repoussé. Maintenant, le studio prévoit de lancer la suite le 4 février 2022. Il reste à voir si les demandes de PETA entraîneront une enquête criminelle sur le film. Cette nouvelle nous vient de PETA.