Pet Sematary Prequel a réécrit le rôle de John W. Lawson, amputé à deux mains, après audition

La préquelle encore sans titre de Pet Sematary en production chez Paramount a ajouté l’amputé des deux mains John W Lawson à la distribution dans un rôle qui a été modifié après que l’acteur a été choisi. L’activiste pour l’inclusion du handicap a auditionné pour le rôle de « Stanny » dans le film, et bien que le personnage n’ait pas été écrit à l’origine sans mains, le rôle a été réécrit autour de l’acteur. Le casting a également conduit à d’autres détails sur le film révélé par la réalisatrice Lindsey Beer, car même si le film est déjà bien avancé, peu de choses ont été révélées sur ce que l’on peut attendre de l’histoire, qui devrait étoffer l’histoire. d’un jeune Jud Crandall et de ses premières expériences des horreurs du Pet Sematary.

Parler à Variété, Lawson a déclaré: « J’ai des mains myoélectriques… ou ce que les gens appellent communément » cyborg « , mais la plupart du temps, ce ne sont que mes crochets. »

Alors que Lawson est apparu dans histoire d’horreur américaine, le moulage fait Sématiste pour animaux de compagnie l’un des premiers grands films d’horreur à jouer un double amputé dans un rôle de premier plan, bien qu’il n’y ait pas beaucoup d’acteurs avec le handicap physique de Lawson mais une capacité d’acteur exceptionnelle dans l’industrie non plus. L’acteur a passé deux auditions avant de découvrir qu’entre-temps, il y avait eu des réécritures de script pour lui permettre d’être choisi pour le rôle.

« Et quand j’ai eu les nouveaux côtés », a-t-il dit à Variety, « ils avaient complètement écrit le rôle pour que le personnage soit un amputé. Ce qui était vraiment génial. Parce que ce n’était pas le cas. [an amputee role before] de quelque manière que. Cela, pour moi, a été un véritable tournant, non seulement dans le casting, mais dans l’état d’esprit d’Hollywood. »

Lindsay Beer a expliqué l’audition qui a conduit au casting de Lawson, et a également dévoilé un petit détail sur le personnage et comment il figure dans l’histoire. « L’audition de John a dépeint une gamme à la fois d’agressivité et de vulnérabilité. Son personnage cache un secret et a mené une vie difficile qui le met à l’offensive avec notre personnage principal, le jeune Jud Crandall. Mais sous les fanfaronnades, Stanny est quelqu’un dans recherche de connexion, et il veut dire la vérité à notre héros Jud. [Lawson’s] la performance a vraiment apporté de l’humanité et des nuances au rôle. »

Même avant de voir l’audition de Lawson, d’après ses commentaires, il était clair qu’il y avait toujours eu une réflexion sur la représentation de la communauté marginalisée dans le film. « Une grande partie de cette histoire était de renverser le stéréotype de genre de la terre mystique indigène et maudite des Amérindiens. J’essaie d’être aussi inclusif que possible dans tous mes projets, et cela inclut la création de rôles significatifs pour [disabled people.] Mais nous n’avions pas envisagé à l’origine un double amputé pour le personnage de Stanny. [Lawson’s] des circonstances uniques ont conduit à des changements intéressants dans la trame de fond et les actions de son personnage, et tout pour le mieux. »

John W. Lawson a perdu ses mains à l’âge de 30 ans dans un accident électrique, et maintenant, trois décennies plus tard, il a souvent constaté que beaucoup ne s’attendent pas à ce qu’il soit capable de faire beaucoup de choses qu’il a accomplies lors des appels de casting. « J’ai changé des couches et fait des biberons ! Tout ce que maman et papa font pour un bébé, je l’ai fait avec des crochets. J’ai toujours été dans le camp qui parle d’éducation. peut faire ces choses. Laissez-moi vous montrer ce que je peux faire, puis trouvez-moi un rôle.' »

Les Sématiste pour animaux de compagnie prequel sera diffusé sur Paramount + lors de sa sortie dans les deux prochaines années. Cette nouvelle vient de Variety.

Sujets: Pet Sematary