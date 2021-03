Personne ne clip n’a Bob Odenkirk briser les os dans un combat de bus à poings nus

Il n’y a rien de tel qu’une scène d’action dans un espace confiné, quelque chose dont le prochain film d’action Personne semble ravir. Ce nouveau clip montre Tu ferais mieux d’appeler Saul et Breaking Bad La star Bob Odenkirk joue le rôle de héros d’action sans prétention, expédiant avec une bande de voyous sans nom dans un bus.

.@mrbobodenkirk se lance dans un combat de bus à mains nues sans retenue dans ce clip exclusif du thriller d’action #NobodyMovie. Oui, Bob Odenkirk est une star de l’action.

Dans les salles le 26 mars. Https://t.co/I9qKzeRmEFhttps://t.co/1Mi3dK75wYpic.twitter.com/ab0xAv8KfF – Fandango (@Fandango) 19 mars 2021

En vrai Pris style, les méchants ont choisi le mauvais gars avec qui jouer, et tandis que Bob Odenkirk commence lentement, il atteint rapidement sa foulée, lançant les mains, se cassant les membres et craquant les crânes avec aplomb. Cette bagarre est un petit signe des choses à venir, avec Personne mis à démontrer Odenkirk et son ensemble particulier de compétences violentes.

Bob Odenkirk, lauréat d’un prix Emmy Personne comme Hutch Mansell, un père et un mari sous-estimé et négligé, prenant les indignités de la vie sur le menton et ne repoussant jamais. Personne. Lorsque deux voleurs pénètrent dans sa maison de banlieue une nuit, Hutch refuse de se défendre ou de défendre sa famille, dans l’espoir d’éviter de graves violences. Son fils adolescent, Blake, est déçu par lui et sa femme, Becca, semble s’éloigner encore plus.

Les conséquences de l’incident correspondent à la longue rage de Hutch, déclenchant des instincts dormants et le propulsant sur un chemin brutal qui fera surface de sombres secrets et de compétences mortelles. Dans un barrage de poings, de coups de feu et de crissements de pneus, Hutch doit sauver sa famille d’un adversaire dangereux et s’assurer qu’il ne sera plus jamais sous-estimé en tant que personne.

Réalisé par le célèbre cinéaste Ilya Naishuller (Hardcore Henry), d’après un scénario de Derek Kolstad, l’architecte narratif du John Wick la franchise, Personne co-met en vedette le légendaire vainqueur Emmy Christopher Lloyd dans le rôle du père de Hutch et l’acteur-musicien à plusieurs traits d’union RZA dans le frère de Hutch, dont les propres talents cachés aident Hutch dans sa quête de vengeance. Le reste de la distribution de soutien est Connie Nielsen dans le rôle de Becca Mansell, la femme de Hutch, Aleksei Serebryakov dans le rôle de Carnegie, un baron de la drogue russe qui envisage de tuer Hutch et sa famille, Gage Munroe dans le rôle de Blake Mansell, le fils de Hutch, et Paisley Cadorath dans le rôle de Sammy. Mansell, la fille de Hutch.

L’engagement d’Odenkirk envers le rôle est l’un des principaux arguments de vente du film, l’acteur et le comédien se mettant en forme. «J’ai dû faire beaucoup d’entraînement pour jouer le rôle», a déclaré Odenkirk, avec son programme d’entraînement consistant en entraînement en circuit, en boxe et en vélo que l’acteur a suivi sous la direction de John Wick cascadeur Daniel Bernhardt. « Alors, je me suis plutôt bien remis … pour un père de 58 ans qui a été un auteur de comédie pendant 25 ans et qui n’a pas du tout travaillé », a-t-il poursuivi.

L’idée derrière Personne venait en fait du Tu ferais mieux d’appeler Saul star lui-même suite à son expérience de multiples cambriolages dans la vraie vie. «Je pense que je les ai bien gérés, mais tu ne peux pas t’empêcher de souhaiter en faire plus. Je pensais que je travaillerais juste avec cette énergie sombre pour voir s’il y avait une histoire là-bas. Cette inspiration est sans aucun doute la raison pour laquelle Odenkirk a été si déterminé à regarder une partie d’un héros d’action; «Je voulais vraiment aller très loin, comme à 180 degrés en dehors de ma zone de confort. Engagez-vous simplement envers ce gars, engagez-vous dans sa rage et engagez-vous dans ce qu’il fait», at-il expliqué.

Personne La sortie en salles est prévue le 26 mars 2021 chez Universal Pictures. Cela nous vient de Fandango.

