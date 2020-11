Personne au volant chez BQ: les employés impayés depuis des mois et les clients avec des téléphones sous garantie sont bloqués

“Vous rencontrez des problèmes. A plus tard.” Avec cette voix off enregistrée avec un accent argentin, les appels passés à BQ sont automatiquement raccrochés. Aucun des services ne répond au téléphone de l’entreprise. Après avoir été vendu à un groupe vietnamien fin 2018 en raison des pertes inacceptables avec lesquelles il a clôturé l’exercice 2016 et de l’arrivée de fabricants chinois à bas prix Ils ont fini par les accaparer sur le marché, ce qui restait de BQ s’est évaporé ces dernières semaines. Après la vente, il a continué à commercialiser des téléphones sous sa marque jusqu’en mars 2019, et depuis lors, il a été en charge des développements d’ingénierie pour des tiers, en particulier dans des segments tels que les routeurs, ainsi que de continuer à accompagner les propriétaires de leurs téléphones.. Jusqu’à maintenant.

Le web est inactif et ils dérivent pour communiquer avec eux via une adresse postale, leurs comptes sur les réseaux sociaux sont abandonnés, les propriétaires de certains de leurs smartphones ne peuvent contacter personne pour faire usage de leur garantie, propriété de l’entreprise au Vietnam aussi il a ignoré les employés et le téléphone de l’entreprise rejette les appels avec une phrase qui ressemble à une blague macabre. BQ n’existe plus.

Paie impayée et clients non pris en charge

«Ils sont en train de liquider l’entreprise, et pendant deux mois, les employés qui y restent ne sont pas payés, mais ils ne veulent pas partir seuls, surtout ceux qui existent depuis le plus longtemps, car ils pourraient perdre leurs droits et il serait difficile de recourir au FOGASA au cas où que l’entreprise disparaît à cause de la masse salariale », nous raconte un ancien salarié qui a quitté l’entreprise en début d’année et qui demande à garder l’anonymat comme condition pour s’entretenir avec ce média. Comme le reste de ceux qui ont accepté de participer à ce rapport. Un autre ancien salarié qui a récemment quitté l’entreprise corrobore cette version: «Ils sont en faillite et ceux qui ne sont pas encore partis n’ont même pas de travail à faire, les Vietnamiens ont totalement abandonné l’entreprise».

Message qui apparaît lors de l’accès au site Web de BQ à partir du 11 novembre.

Le site Web de BQ, opérationnel jusqu’à la mi-octobre, a également été utilisé pour télécharger manuellement les mises à jour logicielles (les serveurs de mises à jour OTA sont devenus inactifs le 8 octobre). Avec cette idée, Jesús (nom changé), propriétaire d’un de ses appareils, a écrit à l’adresse e-mail d’assistance de la marque; pour demander le fichier, car le Web est déjà fermé. Dans les e-mails auxquels nous avons eu accès, le service client les a référés au site Web de l’entreprise, et après que Jésus les ait avertis que cela ne fonctionnait pas, ils ont simplement répondu que “nous sommes désolés, nous n’avons pas d’autre alternative”.

Chaîne d’emails échangés entre le service client de BQ et un utilisateur d’une de ses tablettes.

L’alternative qui pourrait être laissée à quelqu’un pour prendre en charge les réparations et les mises au point était dans Smart Labs, l’entreprise située dans la ville madrilène de Rivas-Vaciamadrid qui était en charge du service technique des appareils de la marque. Cependant, les réponses aux demandes de support pour un BQ ont reçu une réponse depuis le 12 novembre avec un message révélateur:

“Nous avons le regret de vous dire que en raison de la situation financière actuelle de la société Mundo Reader, fabricant d’équipements de marque BQ, Smart Labs est contraint d’abandonner le Service Après-Vente qu’il assurait jusqu’à présent pour les téléphones et tablettes BQ. “

Certains des clients qui se sont retrouvés sans assistance sur des appareils encore sous garantie ont poursuivi la société, selon plusieurs employés de BQ encore aujourd’hui. Il n’y a eu aucune communication officielle d’aucune sorte de la part de la société pour avertir de sa fermeture définitive ou de l’annulation de son support, même pas pour les utilisateurs qui ont encore un appareil sous garantie.

L’utilisateur HTCMania Raw Main a collecté depuis Google Cloud Storage et grâce au cache Google et Yandex les liens vers les fichiers de mise à jour des terminaux que la fermeture du site Web BQ – ainsi que celui de ‘MiBQyyo’ – est parti hors de portée des utilisateurs. C’est le seul moyen aujourd’hui pour ceux qui continuent d’utiliser l’un de leurs appareils de les mettre à jour ou même de les récupérer après des problèmes de mises à jour qui les rendent inutilisables.

Pas de réponse du Vietnam

Le démantèlement de BQ était en tout cas prévu depuis des mois. En avril, la BOE a annoncé le départ de Francisco Gómez-Zubeldia en tant que directeur de l’entreprise. Gómez-Zubeldia est vice-président et PDG de Diana Capital, une entité de capital-risque devenue actionnaire de Mundo Reader SL; la société mère de BQ, fin 2014, opération par laquelle elle a commencé à détenir 10% de la société en échange de 15 millions d’euros, ce qui a laissé la valorisation de la société à 150 millions d’euros, un chiffre qu’elle l’augmentation de son volume d’affaires qui s’est effondré après 2017. Vingroup a racheté 51% de la société pour 36 millions d’euros, laissant sa valorisation à un peu plus de 70 millions fin 2018. La cessation de son poste d’administrateur de Mundo Reader a conduit au déliement de ce fonds de l’ancien fabricant de téléphones.

Bien que ce ne soit pas encore officiel, plusieurs employés affirment que l’entreprise est entrée en faillite

La faillite de Mundo Reader SL n’est pas encore confirmée par la BOE ou le BORME (bulletin du registre du commerce), mais plusieurs employés expliquent à Engadget indépendamment que c’est une réalité et qu’il ne faudra pas longtemps pour être rendue publique, car il y a des prestataires avec des recouvrements en attente en plus du non-paiement de la masse salariale aux employés.

De BQ, il ne reste que BQ Education, une division qui est toujours active en dehors de Mundo Reader SL et qui, lorsqu’il est nécessaire de contacter la société mère faire référence à la même adresse postale qui apparaît sur son site Internet, qui peut se comprendre mi-2020 comme une invitation à ne pas les contacter. Cette division, qui fonctionne indépendamment, a été révélée dans de nombreux entretiens par ses partenaires comme la mission de BQ à l’époque des vaches grasses. Avec cette vocation, des initiatives de robotique pour enfants ou d’impression 3D sont nées, qui ont également marqué le caractère de l’entreprise depuis sa création.

L’arrière-plan de cette situation, ou du moins de ce qui a apporté une fin si désastreuse à une entreprise qui a résisté aux géants de la technologie dans leurs grands jours, est la crise économique causée par la pandémie. Vingroup dispose de plusieurs métiers qui en ont été fortement impactés, comme les supermarchés Vinsmart, détenus depuis 2014, qui ont dû fermer en masse. Vinfast, un constructeur de voitures et de motos actif depuis trois ans, “perd 300 millions de dollars tous les six mois” selon des sources proches de Vingroup. Vinpearl, chaîne stations balnéaires et les stations balnéaires, a également été fortement secouée depuis mars.

Vingroup, le propriétaire de Mundo Reader SL, a eu des problèmes financiers en raison de la pandémie et a décidé d’ignorer ce qui restait de la société madrilène.

Cette situation a conduit Vingroup à fermer plusieurs divisions, à vendre certaines sociétés et à en restructurer d’autres. Dans le cas des smartphones VSmart, les projets de vente en Europe ont été abandonnés, selon des sources proches du constructeur. Dans le cas de Mundo Reader, une sorte de fermeture brutale sans avertissement des fournisseurs ou des clients, et aucune présence vietnamienne au siège de Madrid.

«Quand ils ont acheté l’entreprise, il y avait beaucoup de Vietnamiens dans l’usine contrôlant le travail que nous faisions, supervisant tout. Maintenant, il n’y a plus personne et ils ne nous paient pas la paie ou ne nous répondent pas, nous avons cessé de travailler parce qu’il n’y a plus personne en charge ou à faire. , et dans certaines régions, il ne reste plus une seule personne », déclare un autre employé.

Ainsi se termine l’histoire de BQ. Avec une opération réalisée depuis le Vietnam qui laisse un cratère à l’endroit où se trouvait un fabricant de mobiles qui concevait des terminaux avec un cœur Qualcomm de Las Rozas.

Pour la préparation de cet article nous avons essayé de contacter l’entreprise, avec plusieurs de ses partenaires fondateurs et directeurs actuels, avec Vingroup et avec Smart Labs, sans avoir obtenu de réponse d’aucun d’eux. Comme de nombreux autres employés et anciens employés de BQ n’ont pas voulu participer à cet article, préférant rester à l’écart.