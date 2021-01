Persona 5 Strikers revient avec une nouvelle bande-annonce explosive

Rivière dans une terre sèche.

Avec son lancement en février qui se rapproche enfin, Persona 5 Strikers est de retour avec une bande-annonce de gameplay plutôt courte mais douce. Le RPG d’action affiche vraiment son style dans ce dernier look, et le tout est lié par l’interprétation du jeu de Rivers in the Desert – le thème du grand patron de Persona 5. Si cela ne suffit pas pour enflammer votre âme de rébellion, nous ne le faisons pas. t sais ce que c’est.

Nous avons eu l’occasion de jeter un coup d’œil à Persona 5 Strikers l’année dernière, notant dans notre aperçu qu’il semble être bien plus qu’un simple spin-off de hack and slash.

