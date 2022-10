Persona 3 Portable et Persona 4 Golden sortiront de nouvelles versions remasterisées

Le développeur de jeux vidéo ATLUS vient d’annoncer les dates de sortie des versions remasterisées de »Personne 3 Portable » O »Personne 4 Or » pour les consoles modernes. Cependant, les deux titres ne seront disponibles qu’en version numérique. Alors que »Persona 4 Golden » est sorti sur Steam en juin 2020, »Persona 3 » n’était jouable que sur la PlayStation Portable.

Avant que les joueurs ne puissent jouer à la version améliorée de ces deux acclamés, » Persona 5 Royal » sera disponible à l’achat sur PC, Changer, PlayStation 5 et Xbox Series X | S le 21 octobre.

Via son compte Twitter, ATLUS a annoncé la date de sortie de »Persona 4 Golden » et »Persona 3 Portable », tous deux disponibles le 19 janvier 2023.

L’annonce est intervenue après le premier jour de l’événement » Persona Super Live 2022 P-Sound Wish 2022 », une célébration organisée au Makuhari Messe, dans le centre du Japon, pour marquer le 25e anniversaire de la franchise » Persona ». En plus de l’annonce des dates, le tweet de l’entreprise comprend également une affiche des protagonistes de »personne 5 ».

Sorti à l’origine sur PSP en 2009, »Persona 3 Portable » est sorti après »Shin Megami Tensei: Persona 3 » et »Persona 3 FES », tous deux disponibles sur PlayStation 2.

De nombreux joueurs ont apprécié le titre en raison de son système de combat et bien qu’il ne soit pas canon dans l’histoire, la version portable permettait aux joueurs de contrôler un protagoniste féminin, une option qui n’est pas disponible dans » Persona 4 » ni » Persona 5 » ‘.

D’autre part, » Persona 4 Golden » est sorti en tant que version améliorée du jeu de base sorti pour PlayStation Vita en 2012. Depuis son lancement, il est rapidement devenu l’un des jeux les plus vendus sur la console portable, vendant environ 1,5 millions d’exemplaires dans le monde.

L’arrivée de »P4 Golden » sur Steam a permis d’améliorer l’expérience du titre et a réussi à capter l’attention d’autres joueurs qui ne pouvaient pas essayer le titre au moment de sa sortie.

»Persona 3 Portable » et »Persona 4 Golden » sortiront sur PC, PlayStation 5, Nintendo Switch et via Xbox Game Pass le 19 janvier 2023.