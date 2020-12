Perfect Dark annoncé lors des Game Awards comme étant travaillé par l’Initiative

Il fut un temps, il y a longtemps, où des amis se blottissaient devant la Nintendo 64 dans le salon tard dans la nuit avec de la pizza et du soda, se brisant avec un abandon téméraire aux côtés d’une douzaine de robots qui se chercheraient avidement. fragmentation et chaos.

Tandis que Oeil doré a proposé un mode multijoueur basé sur un canapé (avec le très controversé Oddjob), Sombre parfait était l’un des tout premiers titres à proposer des bots que vous pouviez personnaliser pour une expérience multijoueur solo.

Cela semble étrange, mais après avoir battu le titre dans la difficulté la plus difficile possible, se joindre à une mêlée sans fin pendant des heures à la fois était sans doute la meilleure utilisation possible d’un samedi pluvieux, Sombre parfait a donné aux joueurs de nombreuses capacités pour personnaliser les robots contre lesquels ils jouaient d’une manière que les titres modernes n’ont toujours pas été en mesure de comprendre.

Sérieusement. Restez dans l’air du temps, imposer le multijoueur à tout le monde est une solution archaïque.

Cela mis à part, les fans des temps anciens pourraient être heureux de savoir que nous obtenons un tout nouveau Sombre parfait expérience avec Joanna Dark et des extraterrestres, des armes bizarres et plus qu’assez d’ennemis sur lesquels tirer pour satisfaire les fans de la soif de sang (de n’importe quelle couleur).

L’annonce a eu lieu lors des Game Awards (avec une foule d’autres annonces qui semblaient s’étirer à l’infini) que le studio de développement The Initiative travaille actuellement sur le projet. La bande-annonce d’annonce, telle qu’elle a été proposée, n’a pas encore révélé grand-chose sur ce qu’ils préparent.

Nous n’obtenons pas la confirmation que nous entrons à nouveau dans la peau de Joanna Dark ni qu’il y aura même un composant multijoueur; dans le sens le plus traditionnel d’une révélation, nous ne savons rien mais pouvons présumer que les bandes-annonces de jeux sont devenues infiniment plus vagues et obscures de peur de devoir changer tout ce qui est humainement possible pour l’adhésion aux groupes de discussion.

La bande-annonce se termine avec une femme aux cheveux roses qui détourne le regard de la caméra, que le narrateur appelle « Agent Dark ». Il est à noter que, traditionnellement, Joanna Dark a un style brun rougeâtre; nous pourrions jouer en tant que successeur de Joanna Dark, ou elle aurait pu être réinventée pour la culture plus moderne dans laquelle le jeu est en train de sortir.

Dans une interview avec les développeurs, The Initiative a déclaré qu’ils étaient ravis de « réinventer » Sombre parfait car il n’y a pas beaucoup de titres qui donnent aux joueurs le sentiment d’être un agent secret et de se faufiler (comme Splinter Cell, Hitman, Cyberpunk 2077, chiens de garde 1/2/3) et notez également que les femmes protagonistes des jeux vidéo sont extrêmement rares (comme Tomb Raider, Bayonetta, Alyx, Metroid, Portal, Celeste, Transistor, Silent Hill 3, Hellblade, Atelier, Crypt of the Necrodancer, Valkyrie, Fatal Frame, Shantae, et l’infaillible Tangeldeep).

Cela devrait être bien. Droite?