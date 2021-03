People Can Fly publie une mise à jour pour la démo d’Outriders

La dernière mise à jour de la démo d’Outriders comprend quelques changements et à partir de là, nous allons tous les détailler.

Le prochain jeu de tir de butin de Square Enix est juste au coin de la rue. Comme vous le savez, tous ceux qui le souhaitent peuvent accéder à l’essai gratuit disponible sur différentes plates-formes. De plus, nous recevrons un mise à jour pour la démo Outriders, ce qui améliorera ses performances parmi d’autres ajouts.

Les gars de People Can Fly travaillent toujours sur le lancement de leur nouveau travail. En attendant, ils ne négligent pas non plus la démo disponible sur PlayStation et PC. Par conséquent, ils viennent de publier un correctif qui corrige plusieurs bogues et améliore l’expérience. Nous allons lister les changements.

Modifications spécifiques à l’ordinateur

Correction d’un crash qui se produisait à plusieurs reprises lors de l’ouverture du menu ou de l’inventaire

L’affichage et la synchronisation des sous-titres lors de la mission « Bad Day » ont été améliorés

Correction d’un bug qui supprimait l’équipement du joueur si sa connexion était interrompue pendant une transition

Modifications spécifiques pour PS4 / PS5

Correction des liens de la boutique avec le bouton « Acheter maintenant » dans le hall du jeu

Correction d’un bug qui provoquait la désynchronisation audio dans les cinématiques

Changements pour toutes les plateformes

Réduction du temps nécessaire pour trouver des partenaires dans Matchmaking

Fréquence d’images optimisée pour certains moments dans les scènes coupées, bien que le studio travaille sur une solution plus complète pour l’avenir

Ajout d’un changement pour le flou de mouvement

Comme vous pouvez le voir, ce ne sont pas de grands changements mais de petits ajustements pour obtenir une meilleure expérience.

Pour ceux d’entre vous qui ne le savent pas, cette démo propose le prologue des Outriders parallèlement au premier chapitre et comprend trois batailles de boss finales. De plus, nous pouvons utiliser les quatre classes qui seront disponibles dans la version finale, et élever leur niveau à sept.

Allons-y!