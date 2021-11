Penn Badgley devient viral après avoir raconté la vie d’un fan dans le rôle de Joe Goldberg

« Bonjour, toi. Oh, la section manga ? Ok, tu as mon attention. »

Avez-vous déjà eu l’étrange envie d’entendre à quoi ressemblerait Joe Goldberg s’il racontait votre vie ? Si votre réponse à cette question est oui, alors Penn Badgley lui-même se fera un plaisir de vous fournir ce service spécial.

La semaine dernière, Penn s’est rendu sur le compte officiel TikTok de Netflix pour réaliser les rêves un peu inquiétants de quelques fans.

Répondant au hashtag #NarrateMeJoe, Penn est revenu en mode Joe Goldberg (sans casquette de baseball bleue) et a raconté quelques vidéos TikTok dans le rôle de Joe, comme s’il traquait sa prochaine obsession. Et honnêtement ? Il l’a tué.

Penn Badgley raconte la vie des gens en tant que Joe Goldberg sur TikTok. Image : Netflix, Netflix via TikTok

Penn a raconté deux courts TikToks en tant que Joe, et il semblait qu’il pensait avoir improvisé sa narration, tirant des références et des lignes de la série elle-même.

La première vidéo montre l’utilisateur @saint.drew en train de laver un pull vintage – et comme nous le savons tous, Joe aime reparer les choses…

« Donc, la première étape pour réparer quelque chose est de savoir que peu importe à quel point il semble détruit, il peut toujours être sauvé », dit-il, rappelant une ligne de la saison 1. « Chaque tache, comme une relation brisée peut être traitée La bonne combinaison de tendresse, d’amour, de soins et parfois d’une quantité mortelle d’eau de Javel de force industrielle peut arranger les choses. «

La deuxième vidéo montre Joe suivre l’utilisateur de TikTok @kaseyf dans une librairie – son endroit préféré.

« Bonjour, toi. Oh, la section manga. D’accord, tu as mon attention », commence Joe. « Vous recherchez soigneusement volume par volume. Vous êtes particulier, je peux le voir parce que je suis à un mètre de vous. Quel fantasme envisagez-vous dans votre tête en ce moment ? Quel manga dessine votre vie parfaite ? J’ai à savoir. »

Les fans ne pouvaient pas en avoir assez de la narration de Penn dans les commentaires. Un utilisateur a écrit : « Il a vraiment improvisé et n’a laissé aucune miette [sic] », avec un autre ajoutant: « Le fait qu’il n’ait même pas besoin d’un script !!! »

D’autres n’ont pas pu s’empêcher d’être jaloux de l’attention de Joe : « Kasey, qu’est-ce que ça fait de vivre mes rêves ?

10/10, laisserait Joe Goldberg me traquer pendant une journée et raconter ma vie. Ne laisse pas Love Quinn voir ça x

