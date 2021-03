Peinture sensible à la température? Oui, il y en a et le résultat est fascinant

Comme la Mitsubishi Lancer avec une peinture noire particulière, celle-ci aussi Audi A4 avec une peinture thermosensible est le fruit du travail de la chaîne YouTube DipYourCar.

Inspirée des célèbres «anneaux d’ambiance» (qui sont censés changer de couleur en fonction de notre humeur), cette Audi A4 utilise des cristaux liquides thermotropes qui produisent différentes couleurs à différentes températures.

Grâce à ceux-ci, la peinture de cette Audi A4 change de couleur au fur et à mesure que l’on touche la carrosserie. Au total, après une couche de base de plastidip huit couches de cette peinture spéciale ont été appliquées.

Bien que le résultat final soit percutant, Fonzie de DipYourCar a déclaré qu’il ne s’agissait que d’un test et que pour une utilisation normale et à long terme, il serait nécessaire d’appliquer une couche de scellant sur cette peinture sensible à la température pour se protéger contre l’usure normale.