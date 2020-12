Pedro Pascal révèle quand il a appris le vrai nom de Baby Yoda

La star de «The Mandalorian», Pedro Pascal, a été parmi les premiers à connaître le vrai nom de Bébé yoda, un secret bien gardé qui n’a été révélé qu’au milieu de la saison 2 de la série « Guerres des étoiles ».

Janl « Chapitre 13: Les Jedi », écrit et réalisé par Dave Filoni, Din Djarin rencontre Ahsoka Tano sur la planète Corvus, où l’ancien Jedi Ahsoka se connecte à l’enfant roucoulant de Din par la force. Din apprend le nom de sa paroisse pour la première fois quand Ahsoka lit dans les pensées de l’enfant, révélant qu’il s’agit de Grogu, un ancien jeune Jedi fait ses débuts par de nombreux maîtres au temple Jedi de Coruscant.

« Je le savais avant l’épisode », Pascal a déclaré à Entertainment Tonight, révélant qu’il avait découvert le vrai nom de Bébé yoda « Au début de la saison 2, quand j’ai eu les scripts de la saison 2. »

«Je suis invité à au moins observer l’expérience et apporter tout ce qui me vient à l’esprit. Alors (créateur et showrunner) Jon Favreau et Dave Filoni, ils me donnent les scripts avant de commencer à tourner, donc je sais tout. «