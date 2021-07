Péché capital, saviez-vous que l’envie peut être combattue ?

Photo/Image :

Horoscope Virtuel – Edition par Carolina Paiva

Une chose est sûre : on attire toujours un peu l’envie et le mauvais œil ! Ces mauvaises énergies et d’autres sont autour de nous et font chuter notre vibration, à l’exception des « zicas » qui commencent à sortir de nulle part.

Par conséquent, nous séparons la sympathie idéale pour chaque signe afin de chasser toute négativité et mauvaises énergies.

bélier

Aryens, déposez simplement quelques gouttes de myrrhe dans un petit sac jaune et placez un pendentif soleil à l’intérieur. Ensuite, il suffit de le coudre avec un fil jaune et c’est tout.

Taureau

Choisissez une rose de la couleur que vous préférez et laissez-la sécher pendant sept jours au soleil. Ensuite, retirez les pétales, placez-les dans un sachet en tissu bleu ciel et fermez avec le fil de la même couleur.

jumeaux

Prenez un sac lilas, placez une marguerite et un symbole yin-yang, tout en priant trois autres Nos Pères et trois Je vous salue Marie. Ensuite, fermez-le simplement avec un trait de la même couleur.

Cancer

Prenez deux roses et placez-les dans un sac blanc. Ensuite, plongez-le dans de l’eau salée grossière, allumez une bougie blanche et dites un Notre Père et trois Je vous salue Marie. Déposez la cire sur les bourgeons puis fermez-la avec une ligne blanche.

Lion

Séparez quelques pétales de tournesol, une feuille d’oranger et une figue, placez-les dans un sac en tissu bleu roi et cousez avec un fil de la même couleur.

vierge

Écrivez le nom de Saint Roque trois fois sur une feuille de papier, pliez-la quatre fois et placez-la à l’intérieur d’une bible sur la page du Psaume 21. Ensuite, il suffit de prier un Notre Père.

Kg

Mettez de côté une pyramide miniature et des pétales d’hortensia. Un vendredi, mettez le tout dans un sachet en tissu rose, déposez trois gouttes de votre parfum puis fermez-le avec un trait de la même couleur que le sachet.

Scorpion

Placez cinq pétales d’orchidée, du bois de santal et un talisman de poisson dans un sac rose. Ensuite, déposez simplement trois gouttes de votre parfum et cousez avec du fil rose.

Sagittaire

Prenez une fleur d’hibiscus séchée avec une figue et placez-la dans un sac violet. Ajoutez ensuite trois gouttes d’essence de vanille et cousez avec un fil violet.

Capricorne

Prenez un quartz fumé, des pétales de chrysanthème et deux pétales d’eucalyptus. Mettez le tout sur une feuille de papier et ajoutez trois gouttes de n’importe quel parfum boisé. Ensuite, pliez-le simplement en un paquet.

Aquarium

À l’intérieur d’un sac violet, placez des pétales d’orchidée et de marguerite. Placez également une pyramide et fermez-la avec un ruban de Nossa Senhora do Bonfim. Faites cette sympathie un mercredi.

Poisson

Placez un crucifix, des pétales de violette et une pensée dans un petit sac en tissu blanc. Cousez ensuite avec du fil blanc.

Qu’as-tu pensé des sympathies ? Alors laissez en commentaire si vous avez pu ressentir les effets de la protection.