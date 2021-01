Pearl Jam poursuit le groupe hommage Pearl Jamm au sujet du droit d’auteur | 45S

Je suis le vrai Buzz Lightyear! Peut-être que la nouvelle qu’il y a un groupe hommage avec le nom très similaire (sinon le même) à Pearl Jam et qui joue des chansons d’eux par-dessus, pourrait sembler drôle, jusqu’à ce que le mot demande apparaisse. Eh bien, c’est ce qui se passe maintenant.

Pearl Jam a poursuivi un groupe hommage appelé Pearl Jamm (avec double m, comme vous le lisez) en raison du droit d’auteur qu’il a sur le nom de celui-ci. Ce groupe a reçu une lettre indiquant qu’il devait changer de nom.

Les avocats du groupe d’origine ont indiqué que « le nom, le nom de domaine et la marchandise du groupe hommage endommagent la marque Pearl Jam et sèment la confusion », selon une note de la BBC.

Le groupe hommage, quant à lui, a dû répondre à cette demande et changer de nom. Désormais, ils s’appellent « Legal Jam » et ils se sont lancés et ont communiqué sur les réseaux sociaux pour clarifier ce qui s’est passé et ont même invité Pearl Jam à faire de même.

«Il semble que nous ayons mis le feu à Internet cette semaine et qu’il est temps d’éteindre les flammes. Un nom ne nous définit pas. Nous faisons ce que nous faisons par amour et par respect pour Pearl Jam. Nous sommes clairs que nous allons «céder» aux demandes de Pearl Jame et tout aussi clair que notre déception n’était que le moment et la manière dont ces demandes ont été formulées », lit-on dans le post.

«Nous sommes fiers d’annoncer notre nouveau nom: ‘Legal Jam’ qui, à notre avis, serait approprié et sous lequel nous continuerons à jouer la musique de Pearl Jam de la manière la plus sincère et la plus authentique. Nous sommes impatients de renouer avec nos propres fans (et d’autres hommages) qui nous ont tellement soutenus à travers cela, ainsi que d’accueillir de nouveaux fans qui nous ont rejoints au cours de la semaine dernière, dès que nous serons de retour dans le jeu. façon », est limitée dans la publication.

Si vous prévoyez de faire un groupe hommage, faites attention au nom que vous mettez. Vous pourriez finir comme Pearl Jamm.