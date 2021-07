Peaky Blinders : une autre tragédie arrive à la série

A partir du 18 janvier et, après quatre mois de travail acharné, le 28 mai, via les réseaux sociaux, la production de Peaky Blinders a annoncé la fin du tournage de la sixième et dernière saison de la série. Après le coup de frein qu’ils ont subi, comme tout le monde, à cause de la pandémie de coronavirus, l’équipe de fiction a réussi, en un temps record, à amener les nouveaux chapitres en post-production pour pouvoir donner une nouvelle joie aux fans.

L’annonce de la fin de saison.



Cependant, alors que les mois passent depuis la fin des enregistrements, les fans de Tommy Shelby et tous Peaky Blinders ils sont de plus en plus soucieux de ne pas entendre Netflix sur une date de sortie possible. En effet, lors de la production des nouveaux épisodes, peu d’informations ont fuité sur ce qui s’en vient, mais désormais, ce sont les mêmes acteurs et réalisateurs qui décident de calmer leurs followers en donnant des nouvelles.

Et, il y a quelques jours à peine, le premier à en parler a été le réalisateur de la série, qui a avoué que cette saison on saura qui était l’informateur de Tommy Shelby. Mais voilà, le créateur du drame, Steven Knight, a également décidé de prendre la parole et, a-t-il fait remarquer, que ces nouveaux chapitres seront marqués par une tragédie qui va probablement tout changer.

Tommy Shelby est maintenant prêt à revenir. Photo : (Netflix)



« Dans la saison six, nous explorerons 1934 et les choses vont empirer.« Le créateur a commencé par dire à NME, puis a laissé tomber : »le rythme des tambours s’accélère, les tensions montent et, Tommy, il est au milieu de tout ça”. En fait, a-t-il assuré, que cette édition « ce sera une exploration de ce qui s’est passé dans les années 30, bref, ce sera une tragédie”.

La tragédie envahira à nouveau Peaky Blinders. Photo : (Netflix)



De plus, cela coïncide avec ce qui s’est passé tout au long de Peaky Blinders car, certains événements historiques ont joué un rôle important dans le scénario et, par conséquent, la dernière partie ne fera pas exception. Cependant, la déclaration la plus surprenante a été lorsque Knight a déclaré qu’en plus de la distribution traditionnelle et du nouveau membre, il y aurait également des camées.

« Il y a toujours des gens qui veulent apparaître. Le problème est que si vous incluez des gens comme ça, c’est très distrayant, y compris des gens qui ne sont pas des acteurs est distrayant. Mais maintenant que nous entrons dans un certain territoire, j’ai ouvert la porte à un couple de très bons interprètes, des acteurs primés qui apparaîtront dans la saison.« , avancement. Mais, comme si cela ne suffisait pas, il a également annoncé à nouveau que, malgré la fin de la série avec cette édition, ses plans pour faire un film tiennent toujours: « c’est ce qui va arriver« , Colline.