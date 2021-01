Peaky Blinders Saison 7: Pourquoi est-elle annulée ?

Les fans de Peaky Blinders ont toujours su que les exploits de Tommy Shelby (Cillian Murphy) et compagnie ne pouvaient pas durer éternellement.

Toutes les bonnes choses, et tout ça.

Mais avec la saison 6 actuellement en production et le créateur Steven Knight ayant laissé entendre qu’il y aurait une autre série d’épisodes au-delà – « Nous en ferons probablement sept », a-t-il déclaré au Club de la presse de Birmingham en 2018 (via BBC News) – nous n’avions pas de raison de nous inquiéter dans l’immédiat.

Mais la fin, semble-t-il, est proche, la saison 6 devant être la dernière de la série.

Ce n’est pas la nouvelle que nous voulions entendre, mais avant que vous ne preniez votre casquette de boulanger et sortiez dans la nuit pour faire un malheur, il y a eu un développement passionnant.

Alors que la série se termine, Knight ne se lave pas encore les mains de ces personnages et de leur univers : « Peaky » est de retour et avec un grand succès. Après le retard de production forcé dû à la pandémie de Covid, nous trouvons la famille en grand danger et les enjeux n’ont jamais été aussi élevés.

« Nous pensons que ce sera la meilleure série de toutes et sommes sûrs que nos incroyables fans vont l’adorer. Alors que la série télévisée touche à sa fin, l’histoire se poursuivra sous une autre forme ».

La productrice exécutive Caryn Mandabach a ajouté : « Merci à tous les fans de Peaky qui nous ont soutenus de manière si inébranlable et ont fait preuve de patience.

« Les scénarios de Steve sont incroyables et marquent la fin d’une histoire épique qui a envoûté les spectateurs depuis ses débuts en 2013, mais le monde des Peaky Blinders va très certainement continuer à vivre ».

Depuis quelque temps déjà, on entend parler d’un film sur les Peaky Blinders, avec des allusions à Knight qui remontent jusqu’en 2016.

Puis, en 2018, le réalisateur des trois premiers épisodes de la première saison, Otto Bathurst, a déclaré à Yahoo Movies UK qu’il pensait qu’il était « en train d’écrire », ajoutant : « Je pense que Steve, Steve Knight le scénariste, je pense qu’ils préparent quelque chose. »

En discutant avec Deadline, Murphy a expliqué que s’il aimait l’idée « théoriquement », il faudrait qu’elle « vienne au bon moment », ajoutant : « Vous ne pouvez pas vous aliéner la belle chose démocratique de la télévision où tout le monde la regarde ».

Il a ensuite ajouté que « si l’écriture est aussi bonne que celle de l’émission, alors c’est sûr ».

Ce n’est pas un oui ou un non, mais nous ne pouvons pas imaginer que le projet puisse aller de l’avant sans Tommy.

S’adressant à Digital Spy lors du lancement presse de la saison 5, M. Knight a expliqué ses projets potentiels : « J’envisagerais de faire un film qui serait peut-être la Seconde Guerre mondiale… Il y aurait le marché noir. C’est donc une possibilité ».

Il avait déjà dit que son objectif pour la série était de la porter à ce point de l’histoire, ce qui laisserait alors la porte ouverte à l’exploration de la façon dont ses personnages s’en sortent pendant le conflit.

Et M. Knight a maintenant confirmé que tous les systèmes fonctionnent.

« Mon plan depuis le début était de terminer Peaky avec un film », a-t-il informé Deadline. « C’est ce qui va se passer. »

Si l’annonce elle-même n’est pas surprenante, après plusieurs années de bavardages et de spéculations, beaucoup n’auront pas encore été préparés à parler de la « dernière saison ».

M. Knight a déclaré à Deadline que « Covid a changé nos plans », et ce n’est certainement pas la première émission qui a été touchée par la pandémie.

Non seulement la gestion d’une grande troupe est plus difficile que jamais compte tenu du nombre de restrictions de sécurité en place, mais des acteurs comme Netflix ont parlé de l’augmentation des coûts qui en résulte.

La BBC n’est pas sur le même pied financier que les grandes chaînes de télévision, ce à quoi on peut s’attendre, et bien qu’aucun commentaire n’ait été fait sur ces questions, les cordons de la bourse auraient été un élément clé de la conversation.

Il faut également noter que Knight avait initialement prévu de mettre fin à Peaky Blinders après cinq saisons.

« J’aime le faire. J’aime le monde », a-t-il déclaré à Digital Spy et à d’autres journalistes. « Au départ, nous devions en finir avec cette série, mais je me suis dit qu’il y a tellement de gens qui commencent à s’y intéresser maintenant. Ce serait vraiment dommage d’arrêter ».

Quand on sait que la saison 6 est en route (on s’attendrait à ce qu’elle arrive au plus tôt fin 2021, mais la première moitié de 2022 est plus probable), plus une sortie au cinéma, on ne peut pas être trop déçu.

Compte tenu de la multitude de spectacles qui ont été supprimés après une ou deux saisons seulement l’année dernière, Peaky Blinders a connu un très bon succès.