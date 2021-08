Peaky Blinders n’est pas tout à fait parfait

KINGAM By Order of The Peaky Blinders Masque unisexe doux confortable respirant lavable anti-poussière

Matériau doux : fabriqué à partir de tissu super élastique doux. Facile à utiliser : boucle d'oreille avec cordon élastique, vous pouvez librement ajuster la longueur de la sangle en cas de besoin. Une taille adaptée à la plupart des gens, adaptée pour les adultes, les hommes et les femmes. Ce masque buccal lavable et réutilisable convient pour les garçons, les filles, les hommes, les femmes pour sortir, faire du shopping, etc. Utilisation : parfait pour la course, le camping, la randonnée, le shopping, les voyages, l'exercice du matin, le cyclisme, le nettoyage, la peinture, les spectacles, les fêtes et l'utilisation quotidienne. Vous protège du brouillard, de la brume, des gaz d'échappement des véhicules, du tabagisme passif, etc. Pratique et hygiénique : léger, facile à transporter, durable. Très pratique pour transporter les masques faciaux avec vous en raison de leur poids léger et de leur pliage, vous pouvez mettre le masque dans votre poche et l'emporter n'importe où. Ils sont lavables, peuvent être utilisés à plusieurs reprises sans se décolorer ou se déformer. Ensemble de masques faciaux très rentables que tout le monde devrait avoir un ensemble en cas de besoin.