Peaky Blinders: des vidéos divulguées de Cillian Murphy lors du tournage de la sixième saison

‘Peaky Blinders’ C’est l’une des séries les plus populaires de ces derniers temps et à la mi-janvier 2021, des nouvelles ont commencé à arriver pour tous ses fans. À ce moment-là, ils ont signalé le début du tournage de la saison 6, qui a été retardé pendant plusieurs mois par la pandémie de coronavirus, et ils ont annoncé que ce serait le dernier versement, marquant la fin de l’histoire.

« La saison 6 marque la fin d’une histoire épique qui fascine le public depuis ses débuts en 2013, mais le monde de Peaky Blinders continuera à vivre. », étaient les mots choisis par Caryn Mandabach, producteur exécutif de la BBC. Jusqu’à présent, il n’y a pas de date de sortie, mais ils estiment qu’elle arrivera en 2022.

Ce mercredi, les réseaux sociaux ont accueilli le premières vidéos des enregistrements du sixième opus, plus précisément de Cillian Murphy, interprète de Thomas Shelby, tournage dans les rues de Liverpool, en Angleterre. Les fans ont immédiatement reçu le premier teaser avec des messages positifs envers l’émission. Voir!

Il y a quelques semaines, le créateur de l’émission, Steven Knight, a confirmé une rumeur circulant sur internet: bien que la saison 6 soit la dernière de la série, la fin de l’histoire sera avec un film: « Le Covid a changé nos plans. Mais je peux dire que mon plan depuis le début était de tuer Peaky avec un film. C’est ce qui va se passer. ».

Peu d’intrigue a encore été révélée, juste quelques mots de Knight dans une interview précédente, dans laquelle il commente que ils vont reprendre ce qui a été fait dans la saison 5, récolter ce qui a été fait à l’époque et essayer de continuer ce qui s’est passé, et il a annoncé que « le fascisme est en marche ». Tout comme il n’y a pas de date de sortie exacte sur la BBC, il n’y en a pas non plus pour Netflix.