Peacock donne directement à la série la commande pour un nouveau drame ‘Mrs. Davis ‘

Dans une situation hautement concurrentielle, paon a annoncé aujourd’hui une commande directe de 10 épisodes pour le nouveau drame MADAME. DAVIS, de Tara Hernandez («The Big Bang Theory», «Young Sheldon») et Damon Lindelof, produit par Télévision Warner Bros..

Tara Hernandez a récemment été scénariste et co-productrice exécutive de la comédie n ° 1 de la télévision, «Young Sheldon». Auparavant, elle était écrivain et co-productrice exécutive de la comédie à succès de longue date «The Big Bang Theory». Les crédits télévisés les plus récents de Damon Lindelof incluent les séries acclamées par la critique «Watchmen» et «The Leftovers», dont il était co-créateur et showrunner. Auparavant, Lindelof était co-créateur et co-showrunner du mastodonte télévisuel révolutionnaire LOST. Ses crédits de long métrage incluent «Star Trek», «Prometheus», «World War Z» et «Tomorrowland», entre autres.

Bien que les détails de l’intrigue soient gardés secrets, Peacock peut confirmer que la série est une exploration de la foi contre la technologie – une bataille épique aux proportions bibliques et binaires.

Mme Hernandez avait ceci à dire à propos de son travail sur la série « Dans une année qui a semblé totalement surréaliste, en partenariat avec Damon pour créer le monde de MRS. DAVIS prend vraiment le gâteau. Pour avoir le soutien de Warner Bros., qui a défendu notre vision depuis le début, et pour avoir maintenant la maison parfaite à Peacock aux côtés de Susan, Lisa et le reste de leur incroyable équipe – je suis à court de mots. Je promets de les trouver alors que nous donnons vie à cette histoire merveilleusement étrange.«

Pour le moment, nous n’avons aucune date quant à la date de diffusion de la série.