Peacemaker : premières images et date de sortie confirmées sur DC FanDome

Pacificateur tournés vers Jean Cena en super-héros. Le caractère de Bandes dessinées à courant continu est apparu pour la première fois dans La brigade suicide, une bande qui est sortie cette année, mais bien avant son arrivée, il avait déjà été confirmé qu’ils prolongeraient leur histoire avec une série de HBO Max. James Gunn, responsable du film qui avait Margot Robbie et Idris Elbe parmi ses figures, il a été chargé de développer cette fiction pour la plateforme de Diffusion.

Gunn Il a été en charge de l’écriture des 8 épisodes qui composeront la saison et en a réalisé 5, dont le premier. La fiction servira d’histoire d’origine de ce personnage qui n’était pas si connu jusqu’à la première du long métrage cette année et, d’ailleurs, il en est fait mention dans la bande-annonce diffusée cet après-midi lors de la DC FanDome. « Je suis célèbre »dit-il fièrement Pacificateur à un homme qui lui assure qu’il n’y a pas de super-héros avec un nom comme le sien.

La série sera diffusée le 13 janvier sur HBO Max et il étendra l’histoire de cet homme qui croit que la paix doit être réalisée à tout prix. Même tuer des gens. Dans l’aperçu, on le voit former un symbole de paix en tirant avec son arme mortelle. Quelque temps plus tard, un de ses collègues explique : « Ce qui nous sépare des méchants, c’est que nous ne tuons que les méchants. Sauf erreur ».

Près de Jean Cena, Quoi Pacificateur, sera Ruisseaux Danielle dans le rôle de Adébayo, Freddie stroma Quoi Vigilant, Jennifer Hollande sera Harcourt, Steve Agee a été choisi comme Économie, Chukwudi Iwuji pour être Murn, et Robert Patrick Quoi Auggie Smith. En plus de jouer dans l’histoire, l’ancien athlète de lutte servira de producteur exécutif aux côtés de Gunn. Vous pouvez voir les progrès sous ces lignes.

Où était la célèbre île de The Suicide Squad

L’un des détails les plus frappants de La brigade suicideAu moins pour les Latino-Américains, c’était la quantité de références qu’il y avait sur la culture de cette région. L’un des pays qui est apparu le plus était l’Argentine, avec les noms de ses rues, les expressions du pays et même une brève apparition de Mafalda, le dessin animé créé par Quinquina. Le réalisateur du film a révélé comment il s’était inspiré pour composer le pays fictif de Corto Maltese.

« Dans mon esprit, c’est proche de la côte argentine, donc nous utilisons diverses choses culturelles de ce pays, mais nous prenons aussi de diverses cultures latino-américaines », a-t-il assuré au journaliste Nestor Bétancor lors d’un entretien. De plus, il a expliqué : « L’une des choses que j’aime dans CC est que tous les lieux sont fictifs. Métropole c’est un site inventé, donc vous pouvez créer la culture « .

