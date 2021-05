« Peacemaker » aura d’excellentes connexions avec l’univers DC

Grohe mitigeur monocommande à "L" BLUE HOME avec système pour 3 types d'eau 31347DC3 (Super steel - acier satiné)

BIENVENU A LA NOUVELLE SOURCE D'EAU. GROHE Blue Professional est le système de filtration pour l'eau idéal pour bureaux et petites et moyennes entreprises, ainsi que pour familles nombreuses, qui permet de fournir par le même robinet eau courante mélangée et eau fraîche, filtrée, naturelle, légèrement pétillante ou pétillante au goût agréable quad vous le désirez, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En plus de garantir une praticité logistique, sans frais de livraison et élimination, GROHE Blue Professional fournit bonne eau qui a un impact positif sur la motivation et la santé des employés. C'est donc une solution appropriée pour les exigences du personnel et, en même temps, une solution écologique qui garantit moins déchets d'emballage et traitement. GROHE Blue Professional Robinet pour évier composé de: GROHE Blue mélangeur monocommande pour évier avec système de filtration de l'eau embout "L" bouton-poussoir pour 3 typologies d'eau filtrée et réfrigérée pour eau naturelle, légèrement pétillante ou pétillante cartouche disque en céramique de 28 mm avec technologie GROHE SilkMove embout pivotant angle de rotations 150° 2 circuits de distribution séparés de l'eau filtre composite qui améliore le goût et la qualité de l'eau avec possibilités de son réglage GROHE Blue Professional réfrigérateur Distribution de 12 litres d'eau froide à la température minimale chaque heure écran couleur avec contrôle "appuye&tourne" GROHE Blue réfrigérateur 270 Watt, 230 V, 50 Hz protection IP 21 marque CE il est obligatoire de réaliser sur le châssis de la boîte de l'évier les trous de ventilation pour le réfrigérateur en suivant les instructions annexées dans les TPI set-up du software et contrôle de la capacité de filtre et réservoir de CO2 dirigés par l'App GROHE Ondus notifications push pour informer de la faible capacité du filtre e du réservoir de CO2 possible contrôle supplémentaire par le browser-monitor GROHE Blue Professional par Bluetooth 4.0 et interface WIFI pour communications des données wireless pour systèmes Apple et Android couverture Bluetooth (10 m) variable selon les matériaux et les murs présents entre l'émetteur et le récepteur tête avec facile réglage de la dureté de l'eau GROHE Blue filtre et GROHE Blue réservoir CO2 ne sont pas inclus dans l'emballage et ils doivent être commandés séparément. Exigences Apple: iPhone avec version iOS 9.0 ou supérieurs Exigences Android: smart phone avec version Android 4.3 ou supérieurs Les appareils mobiles et la App GROHE Ondus ne sont pas inclus dans la fourniture et ils peuvent être achetés en magasins autorisés ou téléchargés sur iTunes ou Google Play store. Your browser does not support the video tag.