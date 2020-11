PC vs Mac: Lequel devriez-vous acheter?

Après une interruption de 15 ans, la guerre froide entre PC et Mac a recommencé lorsque Apple a dévoilé deux nouveaux ordinateurs portables Mac utilisant sa puce M1 basée sur Arm au lieu d’un processeur Intel x86.

Le Mac n’est donc plus un «PC» au sens classique du traçage de la lignée depuis l’IBM PC 5150 sous DOS et ses OS dérivés. Les nouveaux MacBook sont des ordinateurs que vous utilisez personnellement, ce ne sont pas des PC.

Est-ce juste de la sémantique ou est-ce vraiment important? Avant de cliquer sur ce bouton «acheter maintenant», nous vous aiderons à comprendre dans quoi vous vous embarquez si vous choisissez un nouveau Mac plutôt qu’un PC traditionnel.

Pourquoi acheter un ordinateur portable PC au lieu d’un MacBook

Nous avions de grands espoirs pour le nouveau MacBook – tant d’espoirs que nous avons en fait dressé une liste des éléments qu’Apple devait copier à partir des ordinateurs portables Windows. Au lieu de cela, nous avons eu la plupart du temps la même vieille coque enroulée autour de nouveaux tripes.

Ces espoirs valent toujours la peine d’être expliqués pour les personnes qui ne peuvent pas croire que vous ne pouvez pas les obtenir sur un Mac. Des choses comme…

Support tactile et stylet

Si vous ne croyez pas au contact avec votre ordinateur portable, vous devriez probablement sortir ce BlackBerry de votre poche. Si, cependant, vous comprenez que les écrans tactiles et les stylos sont en fait une chose aujourd’hui, alors votre meilleur choix est d’acheter un ordinateur portable PC au lieu de ce MacBook.

Charnières « convertibles » à 360 degrés

Lenovo Yoga 5G La charnière à 360 degrés du Lenovo Yoga 5G signifie qu’il peut le faire. Le MacBook peut-il? Non (et il n’a pas non plus la 5G!).

Alors que les ordinateurs portables à clapet auront toujours leur place, les charnières à 360 degrés que vous verrez sur les ordinateurs portables convertibles sont beaucoup plus polyvalentes. Vous pouvez même le faire tourner dans une tablette pour signer un document. Bien que la conception convertible ait généralement un faible coût de performance, elle est si polyvalente qu’il est difficile de revenir ensuite à un petit ordinateur portable à clapet uniquement.

Caméras biométriques

Oh ouais, cette fonction de reconnaissance faciale cool? C’est une chose sur PC Windows.

Liberté de choix

L’une des fonctionnalités les plus intéressantes du PC est que vous avez la liberté de choix. Si vous ne voulez pas d’Intel, vous pouvez exécuter AMD. Si vous n’aimez pas Nvidia, vous pouvez exécuter Intel. Si vous n’aimez pas Windows, vous pouvez exécuter Linux. Vous voulez un écran 15,6 pouces 16: 9 ou un panneau 13,4 pouces 16:10, vous pouvez l’obtenir avec un ordinateur portable PC. Vous voulez votre châssis en blanc, bleu, noir, argent ou rose? – le PC l’a. Alors oui, si vous voulez vraiment être différent, plutôt que de prétendre penser différemment, un ordinateur portable PC est un bon choix.

HP Le HP Envy 13 est disponible dans un tas de couleurs différentes, ou même une finition en bois véritable. Est-ce que le MacBook? Nan.

Vous pouvez exécuter Windows

Ne croyez pas les gens qui disent que «le Mac est un meilleur ordinateur portable Windows». C’est une bonne idée, mais pensez-y de cette façon: ce n’est pas exactement dans l’intérêt d’Apple de faire fonctionner Windows 10 mieux sur un MacBook que sur MacOS, n’est-ce pas? Bien sûr, le Mac Intel peut démarrer sous Windows, mais cette fonctionnalité a probablement disparu avec la nouvelle version basée sur Arm.

Vous aimez obtenir plus de valeur

La valeur est l’œil du spectateur, mais il est difficile d’argumenter contre une réelle concurrence entre une douzaine de fournisseurs de PC avec des dizaines de designs supplémentaires. Vous obtenez généralement plus de RAM, plus de stockage et plus de fonctionnalités pour votre argent côté PC grâce à la concurrence. Ce n’est tout simplement pas vrai pour les ordinateurs portables d’Apple, sauf si vous comptez la valeur de revente (voir ci-dessous).

Pourquoi acheter un MacBook au lieu d’un ordinateur portable Windows

Le signe de ne pas être un haineux est d’être ouvert à tous les points de vue, même si vous ne considérez jamais, jamais l’autre côté comme une option réelle. Soyons donc justes sur ce que le MacBook apporte à la table.

Le MacBook pourrait être plus rapide (dans certaines choses peut-être?)

Pomme Le nouveau processeur M1 d’Apple fait beaucoup de promesses de performances.

Alors que nous pensons qu’Apple a outrepassé en affirmant que le nouveau MacBook Air est «plus rapide que 98% des ordinateurs portables Windows», la puce M1 5 nm basée sur Arm de la société est toujours digne de respect.

Le nouveau SoC / CPU d’Apple semble avoir tout ce dont il a besoin pour transporter les utilisateurs de MacBook dans un pays lointain sans un x86 en vue. Nous ne savons pas encore à quelle vitesse et dans quels domaines. Mais si nous devions deviner, nous pensons que la gravité de dizaines de milliards de dollars d’investissement crée sa propre réalité. Il y aura en effet de nombreuses applications où l’on soupçonne que le M1 fera transpirer un Core i7 ou même un Ryzen 7. Ce que nous ne savons pas, c’est où cela fonctionnera plus lentement, mais comme nous l’avons dit, ce n’est rien que quelques milliards de dollars ne peuvent pas réparer. Donc, si vous êtes prêt à tout encaisser et à quitter le PC pour pouvoir vous associer étroitement à votre iPhone, ce n’est probablement pas un mauvais moment pour le faire, et cela vous conviendra probablement.

Tu veux avoir l’air ‘cool’

Certaines personnes pensent que le fait d’avoir un logo Apple sur un ordinateur portable les fait penser différemment. Nous ne savons pas comment cela peut être vrai étant donné qu’il s’agit essentiellement d’un produit de l’une des sociétés les plus riches de la planète, et vous avez vraiment peu d’options ou de choix – mais nous l’avons compris. Si vous sortez un PC Windows à votre cours de Pilates, vous n’êtes pas cool. Pour se conformer à ce que font les enfants cool, un MacBook est toujours l’ordinateur portable à battre.

Pomme Regardez-vous avec envie l’écran de votre ordinateur portable Windows? Nous espérons que non? Mais le MacBook inspire ce genre d’adoration.

Vous aimez obtenir de l’aide en personne

L’un des atouts d’Apple est le support technique. Avec un PC, vous appelez généralement la ligne d’assistance ou vous vous asseyez dans une discussion virtuelle pour essayer de comprendre pourquoi un conducteur devient dingue. Avec un MacBook, vous pouvez prendre rendez-vous dans un Apple Store et rencontrer un « Genius » en personne pour résoudre quelque chose. Cette touche humaine va vraiment très loin pour de nombreuses personnes.

Vous voulez une meilleure valeur de revente

Le sale secret de la plupart des vendeurs d’ordinateurs portables est qu’ils ne fabriquent pas d’ordinateurs portables. Il est fabriqué par une grande usine qui fabrique également des ordinateurs portables pour d’autres fournisseurs. Mais la valeur de l’image de marque compte. Le MacBook est la seule marque pour laquelle les gens paieront des sommes irrationnelles non seulement pour un nouveau modèle, mais aussi pour un modèle plus ancien.

Remarque: lorsque vous achetez quelque chose après avoir cliqué sur des liens dans nos articles, nous pouvons gagner une petite commission. Lisez notre politique de lien d’affiliation pour plus de détails.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂